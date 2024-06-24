Μία ακόμη σοβαρή διάσταση της συνέντευξης που παραχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή το βράδυ, αναδεικνύουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των ομήρων της Χαμάς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει μία συμφωνία για τους ομήρους, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω στο σχέδιο ολικής αντιμετώπισης της Χαμάς.

«Είμαι πρόθυμος να κάνω μια μερική συμφωνία», δήλωσε ο Νετανιάχου, απαντώντας σε ερώτηση για το σχέδιο των τριών φάσεων που είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, με αντάλλαγμα μια παύση πυρός έξι εβδομάδων.

Οι ΗΠΑ ήλπιζαν να βρουν έναν διπλωματικό χώρο για να απομακρύνουν τη Χαμάς από τη Γάζα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης, ιδανικά μέσω μιας συμφωνίας ομαλοποίησης της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ.

