Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε απόψε στο Κίεβο, όπου ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμμια drones έπεσαν σε δυο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση, επικαλούμενος πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο Ουκρανός ηγέτης καλούσε τους πολίτες της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν δείχνει πρόθεση τερματισμού του πολέμου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι:

«Σήμερα έχουμε πληροφορίες για ακόμη μία μαζική ρωσική επίθεση – διαθέτουμε σχετικά στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και αμέσως μετά αυτή τη συνομιλία, επιστρέφω στην Ουκρανία.

Σήμερα ζητώ από τον λαό μας στην Ουκρανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός – να παραμείνει ασφαλής και να προστατεύσει τις οικογένειες και τα παιδιά του – να πηγαίνει οπωσδήποτε σε καταφύγια και να δίνει προσοχή στους συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής στη χώρα. Γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν προετοιμάζει εδώ και καιρό μια μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι ακριβώς η απειλή που αντιμετωπίζουμε απόψε.

Ο επικεφαλής της Ρωσίας αρνείται πλήρως να τερματίσει τον πόλεμο. Και παρότι μέσω όλων των δυνατών επίσημων και ανεπίσημων διαύλων – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων κοντά του – έχουμε μεταφέρει ότι ο πόλεμος μπορεί και πρέπει να τερματιστεί και ότι εμείς στην Ουκρανία είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, εκείνος βλέπει μόνο περαιτέρω επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και κατά άλλων γειτόνων και συνολικά της Ευρώπης.

Το είπα αυτό κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μισέλ Μάρτιν».

Today, we have information about another massive Russian strike – we have relevant intelligence data. And immediately after this conversation, I am returning to Ukraine.



Today, I ask our people in Ukraine to be especially careful – stay safe and protect your families and… pic.twitter.com/cK7GDdYhJ4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

Πηγή: skai.gr

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