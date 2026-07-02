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Νέα σειρά εκρήξεων σε όλο το Κίεβο - Κατέρρευσε 9ώροφη πολυκατοικία, ένας νεκρός - Δείτε βίντεο

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

UPDATE: 05:07
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Κίεβο

Τα πλήγματα της Ρωσίας στην ουκρανική πρωτεύουσα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 11 ανακοίνωσαν αξιωματούχοι στο Κίεβο.

«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση του εχθρού», ανέφερε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ενώ και ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για 11 τραυματίες.

Νέα σειρά εκρήξεων

Μια δεύτερη σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, λίγη ώρα αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε ότι πλησίαζαν το Κίεβο ρωσικοί πύραυλοι.

Η πόλη υφίσταται επίθεση «με βαλλιστικούς πυραύλους και drones» και «ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη», συνόψισε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Κατόπιν, στις 02:36, έκανε λόγο περί κατάρρευσης 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για Ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμμια drones έπεσαν σε δυο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν προετοιμάζει μαζική επίθεση, αυτή την απειλή αντιμετωπίζουμε απόψε»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει μέσω Χ -από την Ιρλανδία, όπου είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Μισέλ Μάρτιν- για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση, επικαλούμενος πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο Ουκρανός ηγέτης κάλεσε τους πολίτες της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν δείχνει πρόθεση τερματισμού του πολέμου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι:

«Σήμερα έχουμε πληροφορίες για ακόμη μία μαζική ρωσική επίθεση – διαθέτουμε σχετικά στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Σήμερα ζητώ από τον λαό μας στην Ουκρανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός – να παραμείνει ασφαλής και να προστατεύσει τις οικογένειες και τα παιδιά του – να πηγαίνει οπωσδήποτε σε καταφύγια και να δίνει προσοχή στους συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής στη χώρα. Γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν προετοιμάζει εδώ και καιρό μια μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι ακριβώς η απειλή που αντιμετωπίζουμε απόψε.

Ο επικεφαλής της Ρωσίας αρνείται πλήρως να τερματίσει τον πόλεμο. Και παρότι μέσω όλων των δυνατών επίσημων και ανεπίσημων διαύλων – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων κοντά του – έχουμε μεταφέρει ότι ο πόλεμος μπορεί και πρέπει να τερματιστεί και ότι εμείς στην Ουκρανία είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, εκείνος βλέπει μόνο περαιτέρω επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και κατά άλλων γειτόνων και συνολικά της Ευρώπης».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βομβαρδισμοί στο Κίεβο αεροπορική επιδρομή Ρωσία Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
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