Τα πλήγματα της Ρωσίας στην ουκρανική πρωτεύουσα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 11 ανακοίνωσαν αξιωματούχοι στο Κίεβο.

«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση του εχθρού», ανέφερε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ενώ και ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για 11 τραυματίες.

Νέα σειρά εκρήξεων

Μια δεύτερη σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, λίγη ώρα αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε ότι πλησίαζαν το Κίεβο ρωσικοί πύραυλοι.

🇺🇦🇷🇺Ukraine capital Kyiv is under heavy strikes by Russia.



The combination missile and drone attack is still underway!! pic.twitter.com/2wjCpgSxCN — Global Surveillance (@Globalsurv) July 2, 2026

House is on fire near me. Another hit. Everything is shaking. More and more explosions. https://t.co/ATgyH3C9Vt pic.twitter.com/mUpOVPvHrM — Victoria (@victoriaslog) July 1, 2026

Η πόλη υφίσταται επίθεση «με βαλλιστικούς πυραύλους και drones» και «ακούγονται εκρήξεις σε όλη την πόλη», συνόψισε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Κατόπιν, στις 02:36, έκανε λόγο περί κατάρρευσης 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.

A Russian missile just struck the top floors of a residential building in Kyiv pic.twitter.com/hWLW4YKOjQ — Visegrád 24 (@visegrad24) July 2, 2026

A 9-floor residential building in Kyiv has collapsed after a strike from a Russian missile.



People are buried under the rubble pic.twitter.com/lAn9xOosrm — Visegrád 24 (@visegrad24) July 2, 2026

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για Ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμμια drones έπεσαν σε δυο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Kyiv. The devastating aftermath of a missile strike on the courtyard of a residential apartment building. pic.twitter.com/A8mTFYH8BH — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) July 2, 2026

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν προετοιμάζει μαζική επίθεση, αυτή την απειλή αντιμετωπίζουμε απόψε»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει μέσω Χ -από την Ιρλανδία, όπου είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Μισέλ Μάρτιν- για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση, επικαλούμενος πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο Ουκρανός ηγέτης κάλεσε τους πολίτες της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν δείχνει πρόθεση τερματισμού του πολέμου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι:

«Σήμερα έχουμε πληροφορίες για ακόμη μία μαζική ρωσική επίθεση – διαθέτουμε σχετικά στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Σήμερα ζητώ από τον λαό μας στην Ουκρανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός – να παραμείνει ασφαλής και να προστατεύσει τις οικογένειες και τα παιδιά του – να πηγαίνει οπωσδήποτε σε καταφύγια και να δίνει προσοχή στους συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής στη χώρα. Γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν προετοιμάζει εδώ και καιρό μια μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι ακριβώς η απειλή που αντιμετωπίζουμε απόψε.

Ο επικεφαλής της Ρωσίας αρνείται πλήρως να τερματίσει τον πόλεμο. Και παρότι μέσω όλων των δυνατών επίσημων και ανεπίσημων διαύλων – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων κοντά του – έχουμε μεταφέρει ότι ο πόλεμος μπορεί και πρέπει να τερματιστεί και ότι εμείς στην Ουκρανία είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, εκείνος βλέπει μόνο περαιτέρω επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και κατά άλλων γειτόνων και συνολικά της Ευρώπης».

Today, we have information about another massive Russian strike – we have relevant intelligence data. And immediately after this conversation, I am returning to Ukraine.



Today, I ask our people in Ukraine to be especially careful – stay safe and protect your families and… pic.twitter.com/cK7GDdYhJ4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

Πηγή: skai.gr

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