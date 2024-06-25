Σε κάθειρξη 35 ετών καταδικάστηκε πρώην αρχηγός διαβόητης συμμορίας της Αϊτής

Δικαστήριο του Μαϊάμι καταδίκασε χθες Δευτέρα τον Ζερμίν «Γιονιόν» Ζολί, πρώην αρχηγό της διαβόητης συμμορίας της Αϊτής «400 Mawozo», σε κάθειρξη 35 ετών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (σ.σ. λύτρα για την απελευθέρωση απαχθέντων) και για παράνομη διακίνηση αμερικανικών όπλων στην Αϊτή, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Ζολί είχε ομολογήσει πως συμμετείχε σε παράνομη διακίνηση αμερικανικών όπλων στην Αϊτή και στη μεταφορά κεφαλαίων, ορισμένα από τα οποία ήταν λύτρα από απαγωγές αμερικανών πολιτών.

Η συμμορία «400 Mawozo» έγινε ευρέως γνωστή τον Απρίλιο του 2021 όταν απήγαγε πέντε καθολικούς ιερείς και δύο καλόγριες – εκ των οποίων δύο είχαν γαλλική υπηκοότητα. Έξι μήνες αργότερα, η ίδια συμμορία απήγαγε 17 Αμερικανούς και Καναδούς (ιεραπόστολους και πέντε ανήλικους), αξιώνοντας ένα εκατομμύριο δολάρια για κάθε όμηρο.

Ο νυν επικεφαλής της συμμορίας «400 Mawozo» Ζοζέφ Ουίλσον, γνωστός με το ψευδώνυμο Λανμό Σανζού, είναι στη λίστα με τους πλέον καταζητούμενους από το FBI για την εμπλοκή του στις απαγωγές του 2021 και προσφέρεται αμοιβή ύψους 1 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.