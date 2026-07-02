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Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Με απώλειες έκλεισε η Wall Street, στον απόηχο των δηλώσεων του νέου επικεφαλής της Fed, ο οποίος είπε πως οι τιμές των προϊόντων είναι «υπερβολικά υψηλές»

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Wall Street

Με απώλειες έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο των δηλώσεων του νέου επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed). Ο Κέβιν Γουόρς υπογράμμισε πως οι τιμές των προϊόντων είναι «υπερβολικά υψηλές» στις ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να μειώσει τον πληθωρισμό.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 13,96 μονάδων (–0,03%), στις 52.305,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 173,68 μονάδων (–0,66%), στις 26.040,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,13 μονάδων (–0,22%), στις 7.483,23 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Wall Street χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
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