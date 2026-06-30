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Συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Το κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς σαν χάρτινος πύργος. Σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιούνταν εργασίες στη διπλανή οικοδομή, και κατά την εκσκαφή πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής

UPDATE: 14:42
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Πετράλωνα

Συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα έρχονται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας. Το κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς σαν χάρτινος πύργος. Σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιούνταν εργασίες στη διπλανή οικοδομή, και κατά την εκσκαφή πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής, η οποία έπεσε. 

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εντόπισαν μέσω τηλεφώνου τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τρεις άνδρες και μια γυναίκα, ενοίκους της πολυκατοικίας. Η ΕΛΑΣ οδήγησε στο τμήμα για κατάθεση πέντε άτομα.

Πετράλωνα

Πετράλωνα

Πετράλωνα

Πετράλωνα

Πετράλωνα

Πετράλωνα

Πετράλωνα

Πολυκατοικία

Η πολυκατοικία πριν να καταρρεύσει (Google maps)

Πετράλωνα

Πετράλωνα

Πετράλωνα

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πετράλωνα Πυροσβεστική ΕΛΑΣ κατάρρευση πολυκατοικίας
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