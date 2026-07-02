Οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή νέου συγκροτήματος πρεσβειών στην Ιερουσαλήμ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ως προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, τον Δεκέμβριο του 2017 και διέταξε τη μεταφορά της διπλωματικής αποστολής της Ουάσινγκτον από το Τελ Αβίβ.

A big day for America & US Embassy Jerusalem. pic.twitter.com/RPorF3Yf4a — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 1, 2026

Ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ότι η Ουάσινγκτον «αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως την αιώνια, αυτόχθονη και παντοτινή πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού».

«Θα τοποθετήσουμε τη σημαία μας, την αμερικανική μας σημαία, στο έδαφος της Ιερουσαλήμ σε ένα μόνιμο, ολοκαίνουργιο συγκρότημα πρεσβειών που θα χρησιμεύσει ως βάση μας για τις διπλωματικές μας δραστηριότητες εδώ στο Ισραήλ», συνέχισε.

«Όπως οι ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας και αναντικατάστατες για το Ισραήλ, έτσι και το Ισραήλ είναι ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα συμφέροντά τους στην περιοχή», πρόσθεσε ο Χάκαμπι σε ανάρτηση του στο Χ.

Honored to stand with Foreign Minister @GidonSaar to sign the lease for America’s permanent new Embassy complex in the heart of Jerusalem. This is a concrete realization of @POTUS’s courageous decision to recognize Jerusalem as Israel’s ancient, eternal, and undivided capital. pic.twitter.com/O3c8c2fqDC — Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) July 1, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, χαιρέτισε τη συμφωνία, λέγοντας ότι υπογραμμίζει την «άρρηκτη συμμαχία» μεταξύ των δύο χωρών.

Η πρεσβεία θα κατασκευαστεί στο συγκρότημα Άλενμπι στη νότια Ιερουσαλήμ.

Η απόφαση αυτή έρχεται επίσης έπειτα από μια περίοδο φημολογούμενης έντασης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, τον οποίο ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν από κοινού στις 28 Φεβρουαρίου.

«Μια βαθιά, ιστορική αδικία», λέει Ισραηλινή ομάδα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Ιερουσαλήμ είναι εδώ και καιρό μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πόλεις στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, με τους Παλαιστίνιους να διεκδικούν την ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Η ισραηλινή ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah κατήγγειλε την κατασκευή της πρεσβείας στη συγκεκριμένη τοποθεσία, λέγοντας ότι «ενσωματώνει μια βαθιά, ιστορική αδικία».

Η τοποθεσία «βρίσκεται σε γη που το Ισραήλ κατάσχεσε από Παλαιστίνιους γαιοκτήμονες βάσει του μεροληπτικού νόμου περί ιδιοκτησίας των απόντων του 1950», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα.

Πηγή: skai.gr

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