Βέλγιο με ψυχάρα, τούμπαρε τη Σενεγάλη με ήρωα τον Τίλεμανς και πέταξε στους «16»

Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και γενικότερα όλων των Μουντιάλ, το Βέλγιο πήρε επική πρόκριση στους «16» επί της Σενεγάλης με σκορ 3-2 στην παράταση, ολοκληρώνοντας μια ανατροπή που δύσκολα θα ξεχαστεί, σε ματς-θρίλερ με συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων και φινάλε… καρδιοχτύπι!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν να κυνηγούν σκορ από νωρίς και μάλιστα στο 0-2, δείχνοντας να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο απέναντι σε μια εξαιρετική Σενεγάλη που είχε τον έλεγχο και έμοιαζε να κρατά γερά την πρόκριση στα χέρια της.

Ωστόσο, το παιχνίδι μετατράπηκε σε πραγματική ποδοσφαιρική ματσάρα, με το Βέλγιο να αντιδρά στο απόλυτο όριο, να βρίσκει δύο γκολ από το πουθενά στο 86' και το 89' και να στέλνει την αναμέτρηση στην παράταση, όπου κατάφερε να πάρει τη νίκη πριν την ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι.

Ο Γιούρι Τίλεμανς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς είχε καθοριστική συμβολή στην ανατροπή: πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και στο τέλος της παράτασης κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι από το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 3-2, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιστροφή των Βέλγων.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι τολμηρές επιλογές του Ρουντί Γκαρσιά, ο οποίος προχώρησε σε νωρίς και ριζικές αλλαγές, αποσύροντας τους Κέβιν Ντε Μπρόινε και Ζερεμί Ντοκού, με τις κινήσεις του να αποδεικνύονται απόλυτα σωτήριες και να δίνουν νέα πνοή στην ομάδα στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Πλέον, το Βέλγιο περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι ΗΠΑ-Βοσνία/Ερζεγοβίνη (02/07, 3:00).

Έστειλε το μήνυμα από νωρίς η Σενεγάλη

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, η πρώτη υποψία απειλής ήρθε από πλευράς Βελγίου. Ένα λάθος του Σις δημιούργησε καλές προϋποθέσεις για τους Βέλγους, όμως η φάση ολοκληρώθηκε με αδύναμο σουτ του Τροσάρ στο 9ο λεπτό.Παρόλα αυτά, οι «κόκκινοι διάβολοι» δυσκολεύονταν να διαχειριστούν τα τρεξίματα και την πίεση των Σενεγαλέζων, οι οποίοι λίγο έλειψε να πάρουν προβάδισμα, με τον Σαρ να στέλνει την μπάλα στο κάθετο δοκάρι εξ επαφής στο 13’ και να μην καταφέρνει να σκοράρει ούτε μετά το… ριμπάουντ.

H κυριαρχία της ομάδας της Αφρικής συνεχίστηκε, με τον Γκέιγ να μένει αμαρκάριστος εκτός περιοχής και να απειλεί την εστία του Κουρτουά, που μπλόκαρε σταθερά στο 17ο λεπτό.

Δικαίωση της πίεσης

Τελικά, στο 25ο λεπτό η Σενεγάλη δικαιώθηκε και άνοιξε το σκορ, όταν ο Σαρ πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι και στην επαναφορά ο Χαμπίμπ Ντιαρά βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, στέλνοντάς τη από κοντά στα δίχτυα για το 0-1.

Το γκολ δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα, καθώς η Σενεγάλη παρέμεινε πιο απειλητική, με τον Μανέ να βρίσκει καλές προϋποθέσεις μετά από ωραίες συνεργασίες στο 37’, αλλά τον Κουρτουά να έχει απάντηση μπλοκάροντας την μπάλα.

Μόνο λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου άρχισε να ανεβάζει στροφές το Βέλγιο. Στο 43’, ο Ντοκού προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα, με την μπάλα να αλλάζει επικίνδυνα πορεία, αλλά τον Ντιαό να είναι στη σωστή θέση. Λίγο αργότερα, στο 45’, ο Ντε Κάιπερ έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση, όμως ο πορτιέρε της Σενεγάλης έδιωξε εντυπωσιακά. Χωρίς να συμβεί κάτι άλλο, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με δίκαιο προβάδισμα της Σενεγάλης.

Ανάλογο ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος

Η Σενεγάλη μπήκε πάλι καλύτερα μετά την ανάπαυλα και απείλησε λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, με τον Εντιαγέ να σουτάρει υπό καλές προϋποθέσεις, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Στο 50’, μετά από φοβερή ενέργεια του Μανέ, ο Ντιαρά αστόχησε από πολύ πλεονεκτική θέση, χάνοντας σπουδαία ευκαιρία για το 0-2.

Όπως ήταν λογικό με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, η Σενεγάλη δεν άργησε να βρει δεύτερο γκολ. Στο 51’, ο Νιακατέ έβγαλε μια εξαιρετική, ψηλοκρεμαστή σέντρα στην καρδιά της περιοχής, με τον Σαρ να πιάνει ένα άμεσο και αποφασιστικό πλασέ, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά πλευρά της εστίας, με τον Κουρτουά να μην έχει κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Ρίσκαρε και αντέδρασε το Βέλγιο

Μετά το δεύτερο τέρμα των Σενεγαλέζων, ο Ρουντί Γκαρσιά τα έπαιξε... όλα για όλα, κάνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα όλες τις αλλαγές του και στέλνοντας τους Ντε Μπρόινε και Ντοκού στον πάγκο. Το Βέλγιο άρχισε μία υποτυπώδη πίεση, κυρίως ψάχνοντας σέντρες προς τον Ρομέλου Λουκάκου, οι οποίες όμως ήταν εύκολη λεία για την άμυνα της αφρικάνικης ομάδας.

Στο 78ο λεπτό, ο Ντόντι Λουκεμπάκιο βρέθηκε σε εξαιρετική θέση έξω από την περιοχή, εκτέλεσε άμεσα με δυνατό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ντιαό, με το Βέλγιο να χάνει τη μεγαλύτερή του ευκαιρία να μειώσει στο σκορ. Την ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Τίλεμανς στο 83ο λεπτό, με την μπάλα να φεύγει ψηλά.

Τίποτα δεν προμήνυε ωστόσο αυτό που θα ακολουθούσε. Μετά το ωραίο γύρισμα του Μενιέ, ο Λουκάκου πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και μείωσε σε 1-2 στο 86ο λεπτό, βάζοντας τη... σπίθα. Περίπου δύο λεπτά αργότερα, ο Τίλεμανς εκμεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο του Ντιαό και με κεφαλιά ισοφάρισε, με το Βέλγιο να ανατρέπει εντελώς ξαφνικά τα δεδομένα με ασύλληπτο τρόπο, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Ολοκλήρωση της ανατροπής

Τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν στην παράταση, με το Βέλγιο να έχει πλέον το μομέντουμ με το μέρος του. Οι «κόκκινοι διάβολοι» άρχισαν να κερδίζουν όλες τις μονομαχίες και απέκτησαν πρωτοβουλία κινήσεων, με τον Λουκάκου να απειλεί στο 101' αλλά να μη βρίσκει καλά την μπάλα. Στο 105', ο Ρασκέν έκανε επικίνδυνη σέντρα-σουτ, όμως η μπάλα δεν βρήκε πουθενά και έφυγε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος του μισαώρου, η Σενεγάλη αντέδρασε και πλησίασε σε τρίτο γκολ. Μετά από ωραία ενέργεια του Σαπόκο Εντιαγέ, ο Εμπαγέ εκτέλεσε ολομόναχος σχεδόν από τη μικρή περιοχή, με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ στο 109ο λεπτό. Ο ορεξάτος Τζάκσον έδωσε νέα «πνοή» στους Αφρικανούς, που συνήλθαν από το σοκ και άρχισαν ξανά να γίνονται επικίνδυνοι.

Στην άλλη πλευρά, ο Ντόντι Λουκεμπάκιο βρέθηκε στο 117ο λεπτό μέσα στην περιοχή, πήρε την μπάλα και εκτέλεσε άμεσα με δυνατό σουτ, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε με εκκωφαντικό τρόπο στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας από το Βέλγιο ένα σχεδόν σίγουρο γκολ νίκης στην παράταση.

Νωρίτερα όμως στη φάση, υπήρχε άτσαλο μαρκάρισμα του Καμαρά στον Τίλεμανς, το οποίο έφερε την παρέμβαση του VAR και πέναλτι για το Βέλγιο. Ο αρχηγός των Βέλγων ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 125' για το 3-2, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη-πρόκριση!

Oι συνθέσεις των ομάδων:

Βέλγιο (Γκαρσιά): Κουρτουά - Καστάνιε, Μέχελε, Τεάτ, Ντε Κάιπερ – Βανάκεν (63’ Μορέιρα), Ντε Μπρόινε (56’ Ρασκέν), Τίλεμανς - Τροσάρ (109' Ονάνα), Ντοκού (56’ Λουκεμπάκιο), Ντε Κετελάρε (46’ Λουκάκου).

Σενεγάλη (Τιαό): Ντιαό - Τζέικομπς (94' Ντιούφ), Νιακατέ, Σις, Ντιατά - Π. Γκέιγ (66’ Καμαρά), Ι. Γκέιγ ( 96’ Σαπόκο Εντιαγέ), Ντιαρά (73’ Π. Σαρ) - Μανέ (94' Τζάκσον), Εντιαγέ (73’ Εμπαγέ), Ι. Σαρ.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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