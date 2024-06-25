Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Σε πρωτοφανές επίπεδο ανήλθαν οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών, λέει ο Πούτιν

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπογραμμίζει σε μήνυμά του προς τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν ότι η πρόσφατη επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ ανύψωσε τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών σε πρωτοφανές επίπεδο, όπως μεταδίδει σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA).

Χάρη στην επίσκεψη, δημιουργήθηκαν νέες προοπτικές συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπληρώνει ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου στο μήνυμά του, αναφέρει το KCNA.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση στον Κιμ Γιονγκ Ουν, διαμηνύοντας στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας ότι θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στη Ρωσία ως επίτιμος καλεσμένος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

