Παγκόσμια ανησυχία και σκεπτικισμό, ιδιαίτερα στις δυνάμεις της Δύσης, προκάλεσε η «ανακοίνωση» του Μπενιαμίν Νετανιάχου να μεταφέρει το πεδίο των μαχών στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ανοίγοντας ένα ακόμα μεγαλύτερο μέτωπο, αυτή τη φορά με τη Χεζμπολάχ. Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, οι οποίες, μαζί με τους συμμάχους τους έχουν ήδη έναν μεγάλο και δύσκολο πόλεμο να διαχειριστούν, στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η δήλωση προθέσεων του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα έπρεπε να πιάνει κανέναν στον ύπνο και ιδιαίτερα τη Δύση, η οποία υποτίθεται ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει αναφερθεί πολλές φορές στον επόμενο στόχο του, τη Χεζμπολάχ, τονίζοντας μάλιστα, ότι η στρατιωτική μηχανή που διαθέτει μπορεί να αντεπεξέλθει σε δύο μέτωπα και να νικήσει. Το σχέδιο, λοιπόν, του Νετανιάχου εξελίσσεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ανεξάρτητα αν στις ΗΠΑ και την Ευρώπη «στρουθοκαμιλίζουν».

Τι θα σημάνει ωστόσο μία πιθανή επίθεση στον Λίβανο, ή ακόμη και μία εισβολή τύπου Γάζα στα εδάφη, εντός του Λιβάνου, που ελέγχει η Χεζμπολάχ; Θα σημάνει μία ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της κατάστασης, με μία πιθανή εμπλοκή του Ιράν, που με τη σειρά του θα αυξήσει ραγδαία τις πιθανότητες ενός γενικευμένου πολέμου.

Οι Αμερικανοί και η Δύση έστειλαν αμέσως τα μηνύματά τους στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να προλάβουν μία εξαιρετικά δυσάρεστη καταστάση. Όλα δείχνουν, ωστόσο, ότι ο Νενατιάχου θα ακολουθήσει το σχέδιό του, καθώς από αυτό εξαρτάται και η πολιτική του επιβίωση.

Οι πέντε βασικοί κίνδυνοι από τον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ

Τι μπορεί να βγει από το Κουτί της Πανδώρας που απειλεί να ανοίξει το Ισραήλ με έναν πιθανό πόλεμο με τη Χεζμπολάχ:

1)Ο κίνδυνος να χαθεί ο πόλεμος συνολικά από το Ισραήλ, καθώς θα πολεμά σε δύο μέτωπα. Με τη Χαμάς, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί μετά από μήνες επιχειρήσεων και με το Χεζμπολάχ. Μία Χεζμπολάχ που διαθέτει πολλαπλάσια δύναμη πυρός σε σχέση με τη Χαμάς. Στην Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι το Τελ Αβίβ ίσως και να υπερτιμά τις δυνατότητές του, καθώς η ανταπόκριση σε δύο σημαντικά μέτωπα, δεν είναι τόσο απλή υπόθεση όσο φαίνεται. Η Χεζμπολάχ διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό μαχητών, αλλά και πυραύλων, ακόμα και συστημάτων που δεν έχει φανερώσει στο Ισραήλ για προφανείς λόγους.

2)Μία πιθανή εισβολή στον Λίβανο δεν αποκλείεται να ενεργοποιήσει ακόμη και έναν πόλεμο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Μία εξέλιξη που δεν αποκλείεται, καθώς ήδη οι σχέσεις των δύο κρατών έχουν διαταραχθεί σημαντικά, από τις επθέσεις με drone του IDF σε στόχους της Χεζμπολάχ ακόμη και μέσα στον οικιστικό ιστό της χώρας, για την εξολόθρευση ηγετικών στελεχών της Χεζμπολάχ.

3)Ο μεγάλος φόβος των Αμερικανών είναι μία πιθανή εμπλοκή του Ιράν. Ήδη πριν λίγες εβδομάδες, η απευθείας σύγκρουση ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ, έφτασε πιο κοντά από ποτέ. Η μαζική επίθεση με πυραύλους και drones από την Τεχεράνη έδειξε ένα μέρος των δυνατοτήτων που διαθέτει το Ιράν. Χρειάστηκε ο συνδιασμός ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων και του Iron Dome που έχει ως ασπίδα το Ισραήλ, προκειμένου να αναχαιτιστεί η επίθεση. Μία επίθεση, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διεθνών αναλυτών ήταν εντυπωσιακή σε όγκο, αλλά πολύ μικρότερη από το μέγεθος που μπορεί να εξαπολύσει το Ιράν σε περίπτωση ενός πολέμου. Στην Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι η σύκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ θα φέρει αρκετά βήματα πιο κοντά μία πιθανή άμεση εμπλοκή του Ιράν στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Μία εξέλιξη όπως αυτή, είναι πολύ πιθανό να πυροδοτήσει έναν γενικό πόλεμο, και ίσως μία ανατροπή συσχετισμών στη Μέση Ανατολή, κάτι που απεύχεται με όλες τις δυνάμεις της η Ουάσινγκτον, ειδικότερα το διάστημα αυτό που έχει να αντιμετωπίσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

4)Η άμεση εμπλοκή του Ιράν είναι πιθανόν να επιφέρει ακόμη μεγαλύτερη γενίκευση του πολέμου. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι σύμμαχος χώρα της Ρωσίας. Η συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών είναι σε όλα τα επίπεδα. Σε ανύποπτο χρόνο στο παρελθόν και σίγουρα πριν ξεσπάσουν οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Λωρίδα της Γάζας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι το Ιράν είναι χώρα συμφερόντων της Ρωσίας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

5)Μία κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα έχει άμεσες επιπτώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όσα είδαμε να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην Ουκρανία, με την επέλαση των ρωσικών δυνάμεων λόγω έλλειψης οπλικών συστημάτων του Κιέβου, θα επαναλειφθούν και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ίσως δε, αποδειχθούν καθοριστικά για την έκβαση του πολέμου.

Το επικίνδυνο παιχνίδι Νετανιάχου και οι αντιδράσεις -κυρίως- των ΗΠΑ

Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι το «παιχνίδι» του Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή είναι επικίνδυνο, τόσο για το Ισραήλ, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Οι εντάσεις έχουν ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο και κυριολεκτικά ο κόσμος κρέμεται από μία κλωστή, προκειμένου να αποφύγει ένα παγκόσμιο γεγονός. Η ιστορία έχει δείξει ότι με τους πολέμους δεν διευθετούνται τα ζητήματα. Τουναντίον, ανοίγουν περισσότερες πληγές, τις οποίες βρίσκουν μπροστά τους οι επόμενες γενιές.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν να πιέσουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει την κριση στη Μέση Ανατολή και να καθίσει στο τραπέζι για την επόμενη μέρα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ωστόσο, φαίνεγαι αμετακίνητος, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά της Χαμάς στη Γάζα και παράλληλα, θα στρέψει το βλέμμα του στη Χεζμπολάχ. Το μεγάλο επιχείρημά του είναι το εξής: Θέλει να εξαλείψει τις δύο οργανώσεις που αποτελούν κίνδυνο για τους Ισραηλινούς πολίτες.

Το διακύβευμα ωστόσο είναι πόλύ μεγαλύτερο και αφορά ολόκληρον τον κόσμο. Σε ένα περιβάλλον που ο κόσμος έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλές και σοβαρές κρίσεις, τόσο σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και όσα θα επιφέρει τα επόμενα χρόνια, όσο και με την ενεργειακή κρίση που θα επέλθει το επόμενο διάστημα σε πολυ μεγαλύτερη κλίμακα, η διεξαγωγή δύο πολέμων κάθε άλλο παρά εγγυάται την ειρήνη και την ευημερία.

Οι ευρωεκλογές και η επερχόμενη καταιγίδα... Τραμπ

Οι ευρωεκλογές απέδειξαν ότι ο κόσμος βρίσκεται σε τροχιά περιδίνησης. Οι δυνάμεις επαναδιαμορφώνονται, η ακροδεξιά ενισχύει τα ποσοστά της, την ίδια στιγμή που οι ηγέτες των μεγάλων χωρών της Γηραιάς Ηπείρου παρουσιάζονται πολύ κατώτεροι των περιστάσεων.

Παράλληλα, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές στις ΗΠΑ, με τις πιθανότητες επιστροφής του απρόβλεπτου Ντόναλντ Τραμπ να είναι κάτι παραπάνω από σημαντικές.

Όλα τα παραπάνω μαζί, συνθέτουν ένα σκηνικό έντασης που είναι πολύ κοντά σε ένα αδιέξοδο. Η υποκρισία των ηγετών, η αδιαφορά σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ δε περισσότερο η έλλειψη ειδικού βάρους στην ανάληψη πρωτοβουλιών για καθοριστικές παρεμβάσεις και τερματισμό των κρίσεων, θυμίζει έντονα ιστορικά την περίοδο πριν το ξέσπασμα του τελευταίου μεγάλου πολέμου. Όσο ενισχύονται ο πόλεμος και οι συγκρούσεις, τόσο πλησιάζει ο κόσμος σε μία μη αναστρέψιμη κατάσταση...





