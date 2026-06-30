Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Οι 5 προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι πέντε προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.

Τέλος, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιοχή, καθώς άρθηκαν οι εκτροπές που είχαν εφαρμοστεί, λόγω του περιστατικού.

Όλο το χρονικό της κατάρρευσης του κτιρίου

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της Πυροσβεστικής στα ερείπια πολυκατοικίας που κατέρρευσε σήμερα επί της οδού Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, καθώς όπως δήλωσε ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής, Βικέντιος Μαρινάκης, παρότι, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τέσσερα άτομα ήταν εγκλωβισμένα, «στελέχη ωστόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες, διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς».

Ειδικότερα όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης κι άμεσα έφτασαν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με την 1η ΕΜΑΚ, δύο ειδικά διασωστικά σκυλιά καθώς και διασωστικό όχημα. Στην αρχή, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τέσσερα άτομα ήταν εγκλωβισμένα, στελέχη ωστόσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες «διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς».

«Παραμένουμε στο πεδίο και συνεχίζουμε την έρευνα και διάσωση», τόνισε ενώ υπογράμμισε ότι στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής.

«Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται σχεδόν η έρευνά μας. Θα παραμείνουμε στο σημείο μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, όπως και είμαστε σχεδόν σίγουροι αυτή τη στιγμή, ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, να πάει κάτι λάθος και σε λίγο θα αποχωρήσουμε», επισήμανε.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας σήμερα και στο σημείο μετέβησαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελούταν από επτά διαμερίσματα, στα οποία σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες διέμεναν 6 οικογένειες. Τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τα οποία στη συνέχεια εντοπίστηκαν, εκτός κτιρίου, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής αλλά και ένοικος της πολυκατοικίας ο ήχος που ακούστηκε ήταν εκκωφαντικός σαν να σημειώνεται εκείνη την ώρα σεισμός, ωστόσο όλοι είχαν καταφέρει να βγουν εγκαίρως ενώ κάποιοι απουσίαζαν από το κτίριο.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης - Πάρης Χαρλαύτης, πρόκειται για δύο οικόπεδα επί της ουσίας, αυτό που βρίσκεται στον αριθμό 22 και αυτό στο 20.

«Στο 22 υπήρχε η υφιστάμενη πολυκατοικία η οποία κατέρρευσε, είναι τετραώροφη της δεκαετίας του '70. Σε έναν πρώτο έλεγχο με την Πολεοδομία δεν υπήρχε καμία έκθεση αυτοψίας είτε επικινδυνότητας είτε αυθαίρετων για κανένα εκ των δύο ακινήτων. Για το δεύτερο ακίνητο που ήταν στον αριθμό 20 υπάρχει άδεια κατεδάφισης και μετά έγινε άδεια ανέγερσης.

Τώρα στις εκσκαφές του υπογείου κάποια αστοχία θα έγινε και επήλθε η κατάρρευση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι μηχανικοί γιατί είναι εταιρεία που έχει αγοράσει το ακίνητο στον αριθμό 20, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αυτόφωρο. Θα διενεργηθεί και προκαταρκτική εξέταση, αλλά προφανώς θα υπάρχει και κάποια δικογραφία, άρα καλό είναι να αποφύγουμε τις λεπτομέρειες γιατί μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια στην υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρλαύτης.

Όπως σημείωσε η πολυκατοικία που κατέρρευσε διέθετε επτά διαμερίσματα όπου διέμεναν 6 οικογένειες ενώ τόνισε «ότι δεν ήταν κανένας μέσα την ώρα της κατάρρευσης και «έτσι δεν θρηνήσαμε και θύματα. Ήμασταν τυχεροί».

Τέλος, επισήμανε ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει καιρό πριν, χωρίς να γνωρίζουν σε ποιο «σημείο ακριβώς», είχαν προχωρήσει. «Δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακριβώς, αλλά έχουν ξεκινήσει καιρό πριν, γιατί πριν τις εκσκαφές υπήρχε κατεδάφιση κτίσματος. Με άλλη οικοδομική άδεια», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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