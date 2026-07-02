Ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τον Τζόκοβιτς και αποκλείστηκε από το Wimbledon ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε την κακή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, καθώς ηττήθηκε κατά κράτος από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα σετ (3-0), με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει τη μόλις στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Ο αγώνας φάνηκε από πολύ νωρίς κατηφορικός για τον 28χρονο. Ο βετεράνος Σέρβος χωρίς να απειληθεί πήρε το πρώτο σετ με 6-3, ενώ στο δεύτερο γνώρισε τη μεγαλύτερη αντίσταση κερδίζοντάς το τελικά με 6-4. Όπως είχε εξελιχθεί το παιχνίδι και με το σκορ στο 2-0, το τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν και το πιο εύκολο με τον Νόβακ να το παίρνει με 6-2. Όπως είχε εξελιχθεί το παιχνίδι και με το σκορ στο 2-0, το τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν και το πιο εύκολο με τον Νόβακ να το παίρνει με 6-2, φτάνοντας σε μια καθαρή επικράτηση.

Πλέον ο 39χρονος που βρίσκεται στο Νο4 της Παγκόσμιας Κατάταξης, προχωράει στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, εκεί όπου θα διασταυρωθεί με τον Γάλλο Αρτούρ Ριντερκνέκ που είναι στο No24.

Υπενθυμίζεται, πως ο Τζόκοβιτς ανήκει στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες κατακτήσεις Wimbledon με εννέα και μένει να φανεί αν θα φτάσει σε διψήφιο αριθμό σε λίγες μέρες.



Τα σετ: 6-3, 6-4, 6-2

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