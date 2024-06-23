Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι η φάση των έντονων μαχών εναντίον της Χαμάς πλησιάζει στο τέλος της, αλλά τόνισε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει έως την ίδια η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα ελέγχει πλέον τη Λωρίδα της Γάζας .

Μόλις τελειώσουν οι έντονες μάχες στη Γάζα, τόνισε ο Νετανιάχου, αυτό θα επιτρέψει στο Ισραήλ να αναπτύξει περισσότερες δυνάμεις κατά μήκος των βορείων συνόρων του με τον Λίβανο, όπου οι μάχες έχουν κλιμακωθεί με την ένοπλη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ .

«Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των έντονων μαχών, θα έχουμε τη δυνατότητα να μετακινήσουμε μέρος των δυνάμεων στα βόρεια. Και θα το κάνουμε αυτό. Πρώτα και κύριοι για αμυντικούς σκοπούς. Και δεύτερον, για να τους φέρουμε τους κατοίκους μας (που έχουν απομακρυνθεί λόγω των μαχών) πίσω στα σπίτια τους», είπε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 14.

«Αν μπορέσουμε, θα πετύχουμε διπλωματικά αυτό. Αν όχι, θα κάνουμε με άλλο τρόπο. Αλλά θα φέρουμε (τους κατοίκους) πίσω στα σπίτια τους», τόνισε.

Πολλές ισραηλινές πόλεις κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο έχουν εκκενωθεί κατά τη διάρκεια των μαχών.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε την απόρριψή του στην ιδέα της Παλαιστινιακής Αρχής, με έδρα τη Δυτική Όχθη , να διοικήσει, στη θέση της Χαμάς, τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

