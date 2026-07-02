Κολομβία: Ο μέλλων υπουργός Οικονομίας Γκόμες αναγγέλλει λιτότητα

Ο μελλοντικός υπουργός Οικονομίας της Κολομβίας δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια θα υλοποιήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις του για την άσκηση πολιτικής δημοσιονομικής λιτότητας και την εφαρμογή της μεθόδου της υδραυλικής ρωγμάτωσης για την εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Μετά την επικράτησή του, με εντελώς οριακή διαφορά, στον δεύτερο γύρο των εκλογών την 21η Ιουνίου, ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, που αναμένεται να αναλάβει την εξουσία την 7η Αυγούστου, έχει αναγγείλει πως θα λάβει μέτρα για να μειώσει το μέγεθος του κρατικού μηχανισμού κατά 40%.

«Θα αρχίσουμε εφαρμόζοντας λιτότητα», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu ο μέλλων υπουργός Οικονομίας της κυβέρνησής του, ο Μιγκέλ Γκόμες.

«Το κράτος πρέπει να σφίξει το ζωνάρι. Πρέπει να ανακτηθεί ο έλεγχος των δαπανών του», πρόσθεσε, «η γιορτή τέλειωσε».

Η Κολομβία έκλεισε το 2025 με έλλειμμα 6,4% του ΑΕΠ, το δεύτερο υψηλότερο στη Λατινική Αμερική, πίσω μόνο από αυτό της Βραζιλίας. Η κυβέρνηση του απερχόμενου σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο εφάρμοσε φιλόδοξη κοινωνική πολιτική, που επέτρεψε να μειωθούν τα επίπεδα της φτώχειας και της ανεργίας σε ιστορικά χαμηλά.

Ο κ. Γκόμες δεν ανέλυσε τι θα περιλαμβάνει η λιτότητα που υποσχέθηκε — αναφέρθηκε πάντως σε κατάργηση υπουργείων, φορολογική μεταρρύθμιση για «να τονωθεί η ανάπτυξη» και κατάρτιση προϋπολογισμού για το 2027 ο οποίος «θα αυξήσει λιγότερο τον πληθωρισμό».

Ο κ. δε λα Εσπριέγια, υπέρ του οποίου τάχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εννοεί εξάλλου να αντιστρέψει την πολιτική ενεργειακής μετάβασης του κ. Πέτρο, ο οποίος είχε απαγορεύσει τις γεωτρήσεις με σκοπό τον εντοπισμό νέων πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

Συνηγορεί υπέρ της μεθόδου της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking στα αγγλικά), τεχνικής που καταγγέλλεται για τις συνέπειες στο περιβάλλον — μολαταύτα, εφαρμόζεται επίσης στον γειτονικό Ισημερινό του προέδρου της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα.

Ο κ. Γκόμες είπε πως η επόμενη κυβέρνηση θα επιδοθεί σε «υπεύθυνο fracking για να αυξήσει την εθνική παραγωγή» πετρελαίου.

«Η χώρα έγινε φτωχότερη στο ενεργειακό επίπεδο», «τα αποθέματα πετρελαίου και αερίου μειώθηκαν» και «σε αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο η οικονομία να αναπτυχθεί», επιχειρηματολόγησε.

Πηγή: skai.gr

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