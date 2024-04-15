Το Ισραήλ απελευθέρωσε 150 Παλαιστίνιους που κρατούνταν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στη Γάζα

Το Ισραήλ απελευθέρωσε 150 Παλαιστίνιους που κρατούνταν κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στη Γάζα πολλοί από τους οποίους ισχυρίστηκαν ότι κακοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι των συνόρων.

Οι συλληφθέντες, συμπεριλαμβανομένων δύο μελών της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS) που κρατούνταν για 50 ημέρες, αφέθηκαν ελεύθεροι μέσω του ισραηλινού περάσματος Κερέμ Σαλόμ στη νότια Γάζα τη Δευτέρα, δήλωσαν οι συνοριακοί αξιωματούχοι.

Αρκετοί εισήχθησαν σε νοσοκομεία αφού παραπονέθηκαν για κακοποίηση και κακομεταχείριση μέσα στις ισραηλινές φυλακές. Ο ισραηλινός στρατός έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

«Μπήκα στη φυλακή με δύο πόδια και επέστρεψα με ένα πόδι», είπε ο Σουφιάν Αμπού Σαλάχ, από το νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι δεν είχε ιατρικό ιστορικό χρόνιων ασθενειών.

«Είχα φλεγμονές στο πόδι μου και αρνήθηκαν (οι Ισραηλινοί) να με πάνε στο νοσοκομείο, μια εβδομάδα αργότερα οι φλεγμονές εξαπλώθηκαν και έγιναν γάγγραινα. Με πήγαν στο νοσοκομείο όπου έκανα τη χειρουργική επέμβαση», είπε ο Αμπού Σαλάχ, προσθέτοντας ότι είχε ξυλοκοπηθεί από τους Ισραηλινούς απαγωγείς του.

Ένας κάτοικος της πόλης Abassan ανατολικά της Χαν Γιουνίς, ο 42χρονος Αμπού Σαλάχ, είπε στο Reuters ότι συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις στα τέλη Φεβρουαρίου από ένα σχολείο όπου είχε καταφύγει ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο πατέρας τεσσάρων παιδιών, είπε ότι δεν είχε ιδέα πού κρατούνταν, αλλά ότι «έμοιαζε με στρατόπεδο και όχι φυλακή».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι ενεργεί σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο και όσους συλλαμβάνει έχουν πρόσβαση σε τροφή, νερό, φάρμακα και κατάλληλο ρουχισμό.

«Ο Ισραηλινός Στρατός επιχειρεί για να αποκαταστήσει την ασφάλεια στους πολίτες του Ισραήλ, να φέρει στο σπίτι τους ομήρους και να επιτύχει τους στόχους του πολέμου ενώ λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο στρατός στο Reuters, προσθέτοντας ότι συγκεκριμένες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά διαβιβάζονται στο αρμόδιες Αρχές για επανεξέταση.

Πηγή: skai.gr

