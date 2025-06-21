Η πακιστανική κυβέρνηση ανακοίνωση χθες Παρασκευή πως προτείνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, επικαλούμενο την «αποφασιστική διπλωματική του παρέμβαση» στην πρόσφατη κρίση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για την αποτροπή μιας δυνητικά καταστροφικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της πακιστανικής κυβέρνησης στην πλατφόρμα Χ, το Ισλαμαμπάντ επαίνεσε τον Τραμπ για την καθοριστική παρέμβασή του, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και απέτρεψε μια ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν εκφράζει μεταξύ άλλων την ελπίδα πως οι προσπάθειες του Τραμπ θα εξακολουθήσουν να συμβάλλουν στην περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα, δεδομένων των κρίσεων στη Μέση Ανατολή, «συμπεριλαμβανομένων της ανθρωπιστικής κρίσης που εκτυλίσσεται στη Γάζα και της επιδεινούμενης κλιμάκωσης που αφορά το Ιράν».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως θα έπρεπε να του είχε απονεμηθεί Νόμπελ Ειρήνης «4-5 φορές» στο παρελθόν, αλλά «το δίνουν μόνο σε φιλελεύθερους».

(Με πληροφορίες από Geo TV, India Today)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

