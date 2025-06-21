Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσον η Τεχεράνη μπορεί πλέον να εμπιστευτεί την Ουάσινγκτον για να διαπραγματευθεί μαζί της, μετά το άνευ προηγουμένου κύμα επιθέσεων που έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC – μετά τη συνάντησή του στη Γενεύη της Ελβετίας με τους ΥΠΕΞ της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, αλλά και την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας – ο Αραγτσί δεν έκρυψε την αντίληψη που επικρατεί στο Ιράν ότι ενδεχομένως οι ΗΠΑ να χρησιμοποίησαν την πρόταση περί διαπραγματεύσεων για να συγκαλύψουν τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ.

«Δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να τους εμπιστευθούμε πλέον. Αυτό που έκαναν ήταν, ουσιαστικά, προδοσία στη διπλωματία».

Ερωτηθείς εάν μπορεί να επιτευχθεί κάποιου είδους συμφωνία με τις ΗΠΑ εντός της προθεσμίας των δύο εβδομάδων που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο ΥΠΕΞ του Ιράν είπε πως εναπόκειται στον Λευκό Οίκο να δείξει την αποφασιστικότητά του για την επιδίωξη μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση του Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευθεί όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της χώρας του.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι ο βομβαρδισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων δεν πρόκειται να εξαλείψει την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η Τεχεράνη στη διάρκεια της ανάπτυξης του πυρηνικού της προγράμματος. «Ας υποθέσουμε ότι καταστρέφουν μία εγκατάσταση ή δύο», είπε. «Μπορούμε να τις ξαναφτιάξουμε, γιατί υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχει η τεχνολογία», εξήγησε.

Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να συμμετάσχουν στις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ο Αραγτσί διαβεβαίωσε πως η χώρα του έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει τα πλήγματα, όπως έπραξε και εναντίον του Ισραήλ. «Σε περίπτωση πολέμου, υπάρχουν εκατέρωθεν επιθέσεις. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα», είπε ο ιρανός υπουργός.

Σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ εναντίον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως τυχόν απόπειρα δολοφονίας του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα ήταν «το μεγαλύτερο έγκλημα που θα μπορούσαν να διαπράξουν», συμπληρώνοντας πως «δεν θα μπορέσουν να το κάνουν».

Ερωτηθείς εάν εκλαμβάνει ως απειλητικές τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν πού βρίσκεται ο Χαμενεΐ, αλλά δεν σκοπεύουν να τον βάλουν στο στόχαστρο «τουλάχιστον όχι επί του παρόντος», ο Αραγτσί απάντησε ότι τις αντιμετωπίζει περισσότερο ως προσβλητικές. «Είμαι έκπληκτος που ο πρόεδρος της αποκαλούμενης υπερδύναμης μπορεί να μιλάει καθ’ αυτόν τον τρόπο», συμπλήρωσε.

Υπεραμύνθηκε του κυριαρχικού δικαιώματος του Ιράν να διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την παραγωγή ενέργειας, λέγοντας πως έχει ξεκαθαρίσει στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου. «Του έχω πει επανειλημμένως (…) πως είναι αδύνατο», δήλωσε. «Πρόκειται για επίτευγμα των επιστημόνων μας. Αποτελεί ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας», υπερθεμάτισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

