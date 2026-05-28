Πάτρα: Άνδρας κατηγορείται για αρπαγή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ανήλικο με ρατσιστικό κίνητρο

Δικογραφία για αρπαγή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ανήλικο με ρατσιστικό κίνητρο, σχηματίστηκε σε βάρος ενός άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τον περασμένο Απρίλιο, ο κατηγορούμενος μαζί με άλλα άγνωστα άτομα εξανάγκασαν 14χρονο μαθητή, με την άσκηση σωματικής βίας, να εισέλθει σε αυτοκίνητο.

Κατόπιν, μετέφεραν τον ανήλικο σε πλατεία, όπου τον χτύπησαν στο σώμα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ με χρήση τσιγάρου, του προκάλεσαν ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν στον τόπο του περιστατικού.

Από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι κατηγορούμενοι, την ώρα που κτυπούσαν τον 14χρονο, έθιγαν την εθνική καταγωγή του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

