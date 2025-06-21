Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη και ενεργεί όπως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αποκαλώντας τον «αγιατολάχ Πούτιν».

Today, the Russians once again openly and absolutely cynically declared that they are “not in the mood” for a ceasefire. Russia wants to wage war. Even brandishing some threats. This means the pressure the world is applying isn’t hurting them enough yet, or they are trying very… pic.twitter.com/xF9XtXSZUY June 20, 2025

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Ο αγιατολάχ Πούτιν μπορεί να δει τους φίλους του στο Ιράν για να διαπιστώσει πώς καταλήγουν τέτοια καθεστώτα και σε πόση παρακμή οδηγούν τις χώρες τους».

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι, παρά τους ισχυρισμούς του Πούτιν στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, «η ρωσική οικονομία καταρρέει».

«Η Ρωσία θέλει να διεξάγει πόλεμο», τόνισε ο Ζελένσκι. Οι συνεχιζόμενες απειλές από τη Μόσχα σημαίνουν ότι η πίεση που της ασκεί η διεθνής κοινότητα «δεν την έχει βλάψει αρκετά ακόμα», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

