Ζελένσκι: Ο «αγιατολάχ» Πούτιν να δει τους φίλους του στο Ιράν για να διαπιστώσει πώς καταλήγουν τέτοια καθεστώτα

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον ρώσο ομόλογό του ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη και ενεργεί όπως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη και ενεργεί όπως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αποκαλώντας τον «αγιατολάχ Πούτιν».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Ο αγιατολάχ Πούτιν μπορεί να δει τους φίλους του στο Ιράν για να διαπιστώσει πώς καταλήγουν τέτοια καθεστώτα και σε πόση παρακμή οδηγούν τις χώρες τους».

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι, παρά τους ισχυρισμούς του Πούτιν στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, «η ρωσική οικονομία καταρρέει».

«Η Ρωσία θέλει να διεξάγει πόλεμο», τόνισε ο Ζελένσκι. Οι συνεχιζόμενες απειλές από τη Μόσχα σημαίνουν ότι η πίεση που της ασκεί η διεθνής κοινότητα «δεν την έχει βλάψει αρκετά ακόμα», συμπλήρωσε.

