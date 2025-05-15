Τραμπ: Τελείωσε η σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας έχουν διευθετηθεί, αφού προέτρεψε τις δύο χώρες να επικεντρωθούν στο εμπόριο αντί για τον πόλεμο.

Μιλώντας σε αμερικανικά στρατεύματα σε βάση στο Κατάρ, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στον Κόλπο, ο Τραμπ είπε ότι το Πακιστάν και η Ινδία ήταν ευχαριστημένες με την εξέλιξη.

Οι δύο γειτονικές χώρες, οπλισμένες και οι δύο με πυρηνικά, σταμάτησαν τις χειρότερες μάχες τους εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, αφού συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός το Σάββατο, μετά από διπλωματία και πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

