Βίντεο - ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη στα Πατήσια

Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο - ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα Πατήσια, λίγο μετά την αιματηρή ληστεία σε κατάστημα κινητών, όπου δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη, φέρνει στο «φως» το skai.gr.

Όπως φαίνεται στο βίντεο - ντοκουμέντο, οι δράστες οι οποίοι έχουν επιβιβαστεί σε γκρι τζιπ ανεβαίνουν πεζοδρόμια, κινούνται αντίθετα στο δρόμο και προσκρούουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα προκειμένου να ξεφύγουν.

Στην οδό Νιρβάνα πέταξαν το όπλο της αιματηρής ληστείας μέσα σε μια σακούλα και λίγο αργότερα εντοπίστηκε από πλήρωμα περιπολικού.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από την Πατησίων και κατέληξε στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδό Τσούντα, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζή.

Όπως έγραψε νωρίτερα το skai.gr, «πλούσιο» είναι το ποινικό παρελθόν των 3 συλληφθέντων που πρωταγωνίστησαν στην αιματηρή ληστεία στην Πατησίων χθες το απόγευμα. Κλοπές, απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και μαχαιρώματα είναι μερικές μόνο από τις κατηγορίες που είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν οι 3 συλληφθέντες, δύο υπήκοοι Αλβανίας και ένας Έλληνας, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα πληροφορίες του skai.gr, o 30χρονος Έλληνας το 2023 είχε συλληφθεί αμέσως μετά τη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγεριδη, που τραυματίστηκε με ναυτική φωτοβολίδα στη διάρκεια οπαδικής επεισοδίων στου Ρέντη στη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ.

Ο 30χρονος, ο οποίος την περίοδο εκείνη ήταν στους οργανωμένους φιλάθλους συνδέσμου της Δυτικής Αττικής, είχε ερευνηθεί και είχε κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ δεν προέκυψε συμμετοχή του στη δολοφονία του αστυνομικού που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Όπως αποκαλύπτει το skai.gr, ο Έλληνας συλληφθείς στη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ είχε εντοπιστεί σε ισόγειο στην Κηφισιά, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε στο διαμέρισμα μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη μικτού συνολικού βάρους 660 γραμμαρίων. Η κατηγορία που του είχε αποδοθεί ήταν «Περί Εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (αγοραπωλησίες και χρήση ναρκωτικών ουσιών).

Όσον αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο που χθες έσπειρε τον τρόμο στα Πατήσια είχε κατηγορηθεί το 2022 για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά πολύ γνωστού επιχειρηματία για το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Πηγή: skai.gr

