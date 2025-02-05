Όλες οι κάμερες και η προσοχή παγκοσμίως είναι στραμμένες στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι οποίοι παρουσία δημοσιογράφων, συζητούν για κρίσιμα θέματα στον Λευκό Οίκο, μεταξύ των οποίων το μέλλον της Μέσης Ανατολής και η δεύτερη φάση της συμφωνίας του Ισραήλ με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν πιστεύει ότι αξίζει να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης χάρη στις ειρηνευτικές του προσπάθειες στη Μέση Ανατολή, απάντησε ότι του αξίζει το βραβείο. «Δεν θα μου δώσουν ποτέ Νόμπελ Ειρήνης», είπε. «Είναι πολύ κακό. Το αξίζω, αλλά δεν θα μου το δώσουν ποτέ».

