Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να στηρίξουν τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, μιας χώρας με συνεργατική και περίπλοκη σχέση με την κυβέρνηση του Ισλαμαμπάντ.

Η συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πακιστανού Ασίμ Μουνίρ έχει προγραμματιστεί για τη 1 μ.μ. ώρα Ουάσινγκτον (8:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το ημερήσιο δημόσιο πρόγραμμα του προέδρου.

Ως ηγέτης του στρατού, ο Μουνίρ θεωρείται ευρέως ως το πιο ισχυρό πρόσωπο στο Πακιστάν και έχει τον τελευταίο λόγο σε κρίσιμα ζητήματα από την εξωτερική πολιτική έως την εσωτερική πολιτική και την οικονομία.

Ενόψει των προγραμματισμένων συζητήσεων, το Πακιστάν είχε σηματοδοτήσει ότι μπορεί να επιδιώξει ρόλο διαμεσολαβητή στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ishaq Dar δήλωσε τη Δευτέρα, ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν το Ισραήλ απέχει από περαιτέρω πλήγματα, επικαλούμενος άμεση επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του. «Η πρόθεσή μας ήταν πάντα να δούμε επιτυχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», δήλωσε ο Νταρ στο κοινοβούλιο.

Οι δεσμοί Ιράν - Πακιστάν

Οι δεσμοί μεταξύ του Ιράν και του Πακιστάν χρονολογούνται εδώ και δεκαετίες. Ο πυρηνικός παρατηρητής των Ηνωμένων Εθνών και άλλοι έχουν κατηγορήσει τον Abdul Qadeer Khan, τον πατέρα του προγράμματος ατομικών όπλων του Πακιστάν, ότι προμήθευε το Ιράν και άλλους με σχέδια φυγοκεντρικών μηχανών και εξαρτήματα για ένα πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, ότι μίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν «για να εκφράσει την ακλόνητη αλληλεγγύη του Πακιστάν προς τον αδελφό λαό του Ιράν απέναντι στην απρόκλητη επιθετικότητα του Ισραήλ». Είπε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη ότι «η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να καταβάλει αμέσως προσπάθειες για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

Ούτε ο στρατός του Πακιστάν ούτε η κυβέρνηση επιβεβαίωσαν τη συνάντηση με τον Τραμπ, η οποία, σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Χασάν Ασκάρι Ριζβί, θα είναι η πρώτη του είδους της μεταξύ εν ενεργεία αρχηγού του στρατού και ηγέτη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφαλείας για περισσότερο από μία ώρα την Τρίτη, τροφοδοτώντας νέες εικασίες ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στα πρόθυρα να συμμετάσχουν στην επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν. Τα αμερικανικά όπλα θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας πληρέστερης διάλυσης του ατομικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας από οτιδήποτε μπορεί να κάνει μόνο του το Ισραήλ.

Η Indrani Bagchi, διευθύνουσα σύμβουλος στο Ananta Centre, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα το Δελχί, δήλωσε ότι ιστορικά ο στρατός του Πακιστάν ήταν κοντά στις ΗΠΑ, οι οποίες συχνά ζητούσαν τη βοήθειά τους για τη διαχείριση των απειλών ασφαλείας στην περιοχή.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ανακαλύπτει νέους τρόπους ή νέους λόγους για να εμπλέξει τον πακιστανικό στρατό και το Πακιστάν», είπε.

Ο Πακιστανός στρατιωτικός ηγέτης αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο ταξίδι του στις ΗΠΑ, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα της Νότιας Ασίας.

Θανατηφόρα σύγκρουση

Η υψηλού προφίλ επίσκεψη του Μουνίρ στον Λευκό Οίκο είναι πιθανό να τροφοδοτήσει τις ανησυχίες στην Ινδία, καθώς οι δεσμοί του Νέου Δελχί με την Ουάσινγκτον βρίσκονται υπό πίεση. Η Ινδία και το Πακιστάν, γείτονες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, στις αρχές Μαΐου βίωσαν μια από τις πιο σοβαρές στρατιωτικές συγκρούσεις τους εδώ και χρόνια.

Η σύγκρουση πυροδοτήθηκε από μια πολύνεκρη επίθεση ενόπλων εναντίον τουριστών, οι οποίοι σκότωσαν 26 αμάχους στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ στις 22 Απριλίου. Το Νέο Δελχί αποκάλεσε τη σφαγή τρομοκρατική ενέργεια που ενορχηστρώθηκε από το Πακιστάν. Οι ηγέτες του Ισλαμαμπάντ αρνήθηκαν την ανάμειξη.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι χρησιμοποίησε το εμπόριο ως μοχλό πίεσης για να μεσολαβήσει για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο αντιπάλων - έναν ισχυρισμό που η Ινδία έχει επανειλημμένα αρνηθεί, αλλά το Πακιστάν έχει αποδεχθεί.

Μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι αναμενόταν στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά στον Καναδά αυτή την εβδομάδα, καθώς οι δύο χώρες τους διαπραγματεύονται μια νέα εμπορική συμφωνία.

Όμως πριν πραγματοποιηθεί η αναμενόμενη διμερής συνάντηση, ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον μια ημέρα νωρίτερα, λέγοντας ότι έπρεπε να ασχοληθεί με την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ο Μόντι είχε μια 35λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ το βράδυ της Τρίτης στις ΗΠΑ, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Βίκραμ Μίσρι σε μια δήλωση μέσω βίντεο, με τον Μόντι να λέει στον Τραμπ ότι «σε καμία στιγμή, σε κανένα επίπεδο, δεν υπήρξαν συνομιλίες για θέματα όπως η εμπορική συμφωνία Ινδίας-ΗΠΑ ή η διαμεσολάβηση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν μέσω της Αμερικής».

Από τον Λευκό Οίκο δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία ανάγνωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ινδοί αξιωματούχοι είχαν αρχικά δηλώσει ότι ο Μόντι δεν θα συμμετείχε στην G-7. Η χώρα του δεν είναι μέλος, αλλά προσκλήθηκε από τον οικοδεσπότη, τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Ινδός πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους ξένους ηγέτες που επισκέφθηκαν τον Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος και οι δύο τους έχουν μιλήσει για τις καλές σχέσεις τους. Οι ΗΠΑ επί σειρά κυβερνήσεων καλλιέργησαν την Ινδία ως περιφερειακό εταίρο και ως προπύργιο απέναντι στην Κίνα.

Οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ινδίας, ωστόσο, προσέκρουσαν πρόσφατα σε εμπόδιο, ενώ το Νέο Δελχί παραμένει αντίθετο στις αμερικανικές εκκλήσεις για διαμεσολάβηση με το Πακιστάν.

