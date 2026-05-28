Ως την μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αναλάβει ποτέ ένας Δανός προπονητής χαρακτήρισε η επιλογή του Νίστρουπ να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, ο Ντέιβιντ Νίλσεν.

Μιλώντας σε ΜΜΕ της Δανίας ο τεχνικός που έχει εργασθεί στην Κηφισιά αναφέρθηκε στον συμπατριώτη του επισημαίνοντας ότι εάν τα καταφέρει στο τριφύλλι σε αυτή την δύσκολη αποστολή που έχει αναλάβει τότε θα γινει… Θεός.

«Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για τον μεγαλύτερο σύλλογο που έχει προπονήσει Δανός, όμως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αναλάβει ποτέ Δανός προπονητής. Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς το πάθος και τη φλόγα που έχουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα. Είναι εκπληκτικό να το βιώνεις και θεωρώ πολύ σπουδαίο για τον Γιάκομπ ότι είπε το ‘’ναι’’ και του δόθηκε αυτή η ευκαιρία να προπονήσει έναν τόσο μεγάλο σύλλογο», ανέφερε ο Νίλσεν και συνέχισε:

«Όταν μιλάμε εδώ στη Δανία για πίεση, πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει καν. Η πίεση που υπάρχει στη Δανία αφορά αποκλειστικά τη δική μας περηφάνια. Έχει να κάνει με το ότι είναι δυσάρεστο όταν κάποιος γράφει άσχημα πράγματα για εμάς στο διαδίκτυο και έρχονται αντιμέτωποι με αυτά οι γυναίκες μας, οι γονείς μας ή τα παιδιά μας. Είναι φυσικά δυσάρεστο, αλλά δεν είναι τόσο δυσάρεστο όσο το να σου βάλει κάποιος φωτιά στο αυτοκίνητο. Αν είσαι νέος, έχεις ενέργεια και κρατάς ένα σπαθί και μια ασπίδα στα χέρια σου, τότε αποδέχεσαι τη μεγαλύτερη πρόκληση. Είναι πολύ άνετο να μετακομίσεις σε έναν ολλανδικό ή γερμανικό σύλλογο ή οπουδήποτε αλλού. Όμως τι θα συμβεί αν ο Γιάκομπ Νέεστρουπ πετύχει στον Παναθηναϊκό; Στην Κοπεγχάγη τον χειροκρότησαν φεύγοντας από το «Πάρκεν», αλλά εκεί κάτω μπορείς να γίνεις Θεός. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την επόμενη χρονιά, ισχύει για πάντα».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες είπε…

«Δυσκολευόμαστε πολύ να κατανοήσουμε αυτό το πάθος. Εδώ είμαστε τόσο συγκρατημένοι και όλοι έχουμε γίνει κάτι σαν CEOs του εαυτού μας. Γράφουμε στο Facebook και αλλού για τις καλοκαιρινές μας διακοπές σαν να είμαστε κρατικοί αξιωματούχοι. Υπάρχουν τόσο λίγοι άνθρωποι εδώ που πραγματικά, αληθινά ζουν με φανατισμό ως οπαδοί. Όμως σε μια χώρα που έχει περάσει τόσα πολλά και όπου οι κοινωνικές ανισότητες είναι μεγαλύτερες, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική.

Αν καταφέρεις να δημιουργήσεις μια πραγματικά δεμένη ομάδα εκεί κάτω, μπορείς να φτάσεις πολύ μακριά. Ακόμη και οι καλύτερες ομάδες παίζουν εξαιρετικά ατομικά. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές στο ελληνικό πρωτάθλημα, όμως δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό concept και ένα στυλ παιχνιδιού που να το εκτελούν όλοι. Πρέπει επίσης να σκεφτείς ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλη πίεση στους αθλητικούς διευθυντές και τους προπονητές, αλλά τεράστια πίεση υπάρχει και στους ποδοσφαιριστές. Οι παίκτες είναι διαρκώς εγκλωβισμένοι στην ανάγκη να παίζουν καλά οι ίδιοι, ώστε να αποφύγουν την οργή των φιλάθλων. Είναι απίστευτα σημαντικό να καταλάβεις αυτή την πτυχή. Αν αρχίσεις να χτίζεις ένα πραγματικά ισχυρό αγωνιστικό concept, πρέπει απλώς να γνωρίζεις ότι κάποια στιγμή αυτό θα δοκιμαστεί».

Τέλος μίλησε για τον Στέφανο Κοτσόλη και τη συνεργασία που είχε μαζί του…

«Θα έχει όλη τη στήριξη που χρειάζεται. Ο λόγος που πήγα στην Ελλάδα ήταν ο Στέφανος. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αυτός είναι και ο λόγος που ο Γιάκομπ είπε το ‘’ναι’’. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ένας σπουδαίος χαρακτήρας, με τον οποίο παραμένω σε επαφή από τότε που έφυγα από την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσες να ευχηθείς για καλύτερο αθλητικό διευθυντή από αυτόν».

