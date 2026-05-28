Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες του Δημοσίου, στον τουρισμό αλλά και στη διατήρηση των ελληνικών διαλέκτων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ElevenLabs, Mati Staniszewski. Παράλληλα, οι δύο πλευρές προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας.

Η ElevenLabs συγκαταλέγεται στις πρωτοπόρες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για φωνητικές εφαρμογές, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες της συνεργασίας με αιχμή την αξιοποίηση της τεχνολογίας της εταιρείας στο Gov.gr, στον τουρισμό και στη διαφύλαξη τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες ζουν, επικοινωνούν και αποκτούν πρόσβαση σε ευκαιρίες, ενώ ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μία από τις πιο φιλόδοξες στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη και ανέφερε ότι σήμερα παρέχονται περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες μέσω του Gov.gr. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος, με φωνητικές, πολυγλωσσικές και πιο διαισθητικές λειτουργίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και Έλληνες του εξωτερικού, τονίζοντας ότι οι φωνητικές υπηρεσίες μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση των πολιτών στις κρατικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, σε πρώτη φάση προβλέπεται ο εμπλουτισμός των ψηφιακών υπηρεσιών του Gov.gr με φωνητικές λειτουργίες, κυρίως σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους πολίτες. Σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί η δυνατότητα πλήρους φωνητικής διεπαφής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να δίνουν φωνητικές εντολές ή να υποβάλλουν προφορικά ερωτήματα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι η συνεργασία επεκτείνεται και στον τομέα του τουρισμού, σημειώνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους επισκέπτες να γνωρίσουν την Ελλάδα με νέους τρόπους και να καταστήσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τους προορισμούς της χώρας προσβάσιμους σε κάθε γλώσσα.

Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογία της ElevenLabs προβλέπεται να ενσωματωθεί στην πλατφόρμα VisitGreece, ενώ θα αξιοποιηθεί και για την παροχή πληροφοριών και ξεναγήσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και για την ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων τουριστικών προορισμών.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στη διατήρηση του γλωσσικού πλούτου της χώρας. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αρκετές τοπικές διάλεκτοι κινδυνεύουν να χαθούν, ενώ σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταγραφή και διατήρησή τους για τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα δημιουργηθεί πιλοτική ψηφιακή βιβλιοθήκη τοπικών φωνών και διαλέκτων σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου. Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθούν ηχογραφήσεις φυσικού λόγου από ομιλητές διαφορετικών διαλέκτων, ώστε να δημιουργηθούν ψηφιακές φωνές βασισμένες στα ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων για πιθανή αξιοποίηση φωνητικών μοντέλων στην πολιτική προστασία και ειδικότερα σε εφαρμογές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης «112».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ElevenLabs Mati Staniszewski ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση για τον ηγετικό τους ρόλο στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υπηρεσιών και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία.

Ο M. Staniszewski ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό μέρος της πορείας της ElevenLabs από τα πρώτα της βήματα, σημειώνοντας ότι η εταιρεία διαθέτει Έλληνες σε καίριες θέσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ενώ τόνισε ότι ανάμεσα στους πρώτους εταιρικούς πελάτες της εταιρείας υπήρχαν και ελληνικές επιχειρήσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

