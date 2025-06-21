ΗΠΑ: Με δικαστική εντολή, ο ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ αφέθηκε ελεύθερος από κέντρο κράτησης μεταναστών

Ελεύθερος αφέθηκε χθες Παρασκευή ο Μαχμούντ Χαλίλ, μορφή των κινητοποιήσεων υπέρ των Παλαιστινίων στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τρεις μήνες έγκλειστος σε κέντρο κράτησης στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Σε εικόνες που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ο Χαλίλ να αναχωρεί από κέντρο κράτησης μεταναστών στην Τζένα της Λουιζιάνας, φορώντας την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, αφού ο δικαστής Μάικλ Φαμπιάρζ διέταξε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να τον αφήσει ελεύθερο.

Μετά τη σύλληψή του στη Νέα Υόρκη την 8η Μαρτίου, επειδή διαδραμάτιζε ρόλο εκπροσώπου των διαδηλωτών εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στη νεοϋορκέζικη πανεπιστημιούπολη, ο Μαχμούντ Χαλίλ είχε μετατραπεί σε σύμβολο της βούλησης του Ρεπουμπλικάνου αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να φιμώσει το φοιτητικό κίνημα αυτό, το οποίο χαρακτηρίζει συλλήβδην αντισημιτικό.

Μετά τη σύλληψή του από πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), ο Μαχμούντ Χαλίλ – γεννημένος στη Συρία από παλαιστίνιους γονείς, νεαρός πτυχιούχος με κάρτα μονίμου κατοίκου – μετήχθη σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα μακριά, σε κέντρο κράτησης στη Λουιζιάνα (νότια), ενόψει της απέλασής του.

Πηγή: skai.gr

