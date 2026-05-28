Αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε εμπόλεμες ζώνες έχουν στοχοποιηθεί μέσω εμπορικά διαθέσιμων δεδομένων γεωεντοπισμού, σύμφωνα με αναφορές που περιήλθαν σε στρατιωτικούς αξιωματούχους, σε μία ακόμη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η παγκόσμια οικονομία παρακολούθησης διαμορφώνει πλέον το πεδίο της μάχης.

Σε επιστολή που κοινοποιήθηκε στο Reuters από τον Αμερικανό γερουσιαστή Ρον Γουάιντεν, Δημοκρατικό από το Όρεγκον, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι έχει «λάβει πολλαπλές αναφορές απειλών σχετικά με την εκμετάλλευση εμπορικών δεδομένων γεωεντοπισμού από αντιπάλους με στόχο την παρακολούθηση ή στοχοποίηση Αμερικανών στρατιωτικών που επιχειρούν στο θέατρο επιχειρήσεων».

Το μήνυμα, το οποίο εστάλη στις 14 Απριλίου, δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, η περιοχή ευθύνης της CENTCOM περιλαμβάνει τον Περσικό Κόλπο, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τον ιρανικό στρατό γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Η αποκάλυψη αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι αμερικανικές δυνάμεις έχουν στοχοποιηθεί σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη, ανέφεραν ο Γουάιντεν και διακομματική ομάδα βουλευτών και γερουσιαστών σε επιστολή που απέστειλαν την Πέμπτη προς το Πεντάγωνο.

«Τα εμπορικά δεδομένα γεωεντοπισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστούν τα σημεία συγκέντρωσης των αμερικανικών στρατευμάτων και οι καθημερινές τους συνήθειες, κάτι που μπορεί να αξιοποιηθεί από αντιπάλους για επιθέσεις με πυραύλους, drones και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και για σκοπούς αντικατασκοπείας», προειδοποιεί η επιστολή.

Ο Γουάιντεν δήλωσε ακόμη ότι έχει έρθει η ώρα «να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη βιομηχανία της adtech ως απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό. Οι νομοθέτες ανέφεραν στην επιστολή τους ότι οι προσπάθειές τους να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από στρατιωτικούς αξιωματούχους σχετικά με τις αναφερόμενες στοχοποιήσεις δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η εμπορία δεδομένων εντείνει τις ανησυχίες για τα προσωπικά δεδομένα

Τα δεδομένα γεωεντοπισμού χρησιμοποιούνται ευρέως στην ψηφιακή διαφήμιση, η οποία αποτελεί βασική πηγή εσόδων για πολλές τεχνολογικές εταιρείες. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται συνήθως από smartphones ή άλλες συσκευές μέσω εφαρμογών και παρόχων υπηρεσιών και στη συνέχεια πωλούνται σε data brokers, οι οποίοι τα συγκεντρώνουν και τα μεταπωλούν, συχνά μέσω περίπλοκων δικτύων μεσαζόντων.

Παρότι η απειλή για την ιδιωτικότητα που συνεπάγεται η πώληση των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών στην ανοιχτή αγορά αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, πρόσφατα εντείνονται και οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.

Ήδη από το 2016, αμερικανική αμυντική εταιρεία είχε καταφέρει, αξιοποιώντας εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα γεωεντοπισμού, να παρακολουθήσει δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων από τις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες έως ευαίσθητο σημείο ανάπτυξης στη Συρία, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν αποκαλυφθεί αρχικά από τη Wall Street Journal.

Πιο πρόσφατα, δημοσιογράφοι του Wired και δύο γερμανικών μέσων ενημέρωσης χρησιμοποίησαν δισεκατομμύρια συντεταγμένες που είχαν συλλεχθεί από εταιρεία εμπορίας δεδομένων, αποκαλύπτοντας με λεπτομέρεια τις μετακινήσεις ανθρώπων που βρίσκονταν σε ή γύρω από 11 αμερικανικές στρατιωτικές και μυστικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία.

Στην επιστολή τους προς το Πεντάγωνο, οι Αμερικανοί νομοθέτες αναφέρουν ότι, με βάση όσα γνωρίζουν οι στρατιωτικές αρχές για την εμπορία δεδομένων γεωεντοπισμού, θα έπρεπε να είχαν κινηθεί ταχύτερα για την προστασία του προσωπικού τους. Ως παραδείγματα αναφέρουν την απενεργοποίηση των μοναδικών διαφημιστικών αναγνωριστικών (advertising IDs) στις στρατιωτικές συσκευές, την αυτόματη απενεργοποίηση της κοινοποίησης τοποθεσίας στα smartphones που χρησιμοποιούνται στο πεδίο, αλλά και την απομάκρυνση του προσωπικού από τον browser Chrome της Google προς εναλλακτικές λύσεις με μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Ένας από τους συνυπογράφοντες της επιστολής ήταν ο Αμερικανός βουλευτής Πατ Χάριγκαν, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα και πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού.

Ο Χάριγκαν δήλωσε ότι browsers όπως το Chrome «είναι σχεδιασμένοι εξαρχής για να συλλέγουν και να διαμοιράζουν δεδομένα χρηστών» και ότι κάθε ημέρα που παραμένουν εγκατεστημένοι σε κυβερνητικές συσκευές «είναι άλλη μία ημέρα που παραδίδουμε στους αντιπάλους μας ένα όπλο εναντίον των ίδιων μας των στρατιωτών».

Σε ανακοίνωσή της, η Google ανέφερε ότι το Chrome διαθέτει «κορυφαία επίπεδα ασφάλειας στον κλάδο». Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης ότι «υποστηρίζει εδώ και καιρό αυστηρότερους κανόνες και μεγαλύτερες δικλίδες ασφαλείας απέναντι στους data brokers».

Πηγή: skai.gr

