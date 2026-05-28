Θεοδωρόπουλος: Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πάντα

«Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων τα χρόνια της κρίσης δεν θα μπορούσε να διαρκέσει επ’ άπειρον», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαναφοράς ενός πιο δομημένου εργασιακού περιβάλλοντος και ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι οι εργοδοτικοί φορείς συμμετείχαν σε κοινή συζήτηση για την αναβίωση των συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων, επισημαίνοντας πως «οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι έχουν λάβει αυξήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά η αφετηρία ήταν ιδιαίτερα χαμηλή». Όπως ανέφερε, «η κερδοφορία των επιχειρήσεων πλέον επιτρέπει τη μετάβαση σε ένα πιο οργανωμένο εργασιακό πλαίσιο».

Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία έχει αναπτυχθεί χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας, σημειώνοντας ότι «η χώρα πρέπει να αντλήσει νέο εργατικό δυναμικό από γυναίκες που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, μετανάστες και Έλληνες του εξωτερικού».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ότι οι συλλογικές συμβάσεις δημιουργούν σταδιακά μια διαφορετική εργασιακή κουλτούρα, ενώ επεσήμανε ότι η σύγκλιση με την Ευρώπη «δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των εργαζομένων αλλά μέσα από επενδύσεις και αύξηση της παραγωγικότητας».

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίδρασή της στην αγορά εργασίας, σημειώνοντας ότι δεν βλέπει «στρατιές ανέργων» λόγω της AI, αλλά νέες θέσεις εργασίας και νέες ανάγκες που θα προκύψουν. «Δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιούμε ούτε να αγιοποιούμε την AI», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για την κουλτούρα διαλόγου γύρω από τα εργασιακά ζητήματα, υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Νίκος Φιλιππίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

