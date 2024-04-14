Λογαριασμός
Το Ιράν απειλεί τις χώρες που θα βοηθήσουν το Ισραήλ: Θα επιτεθούμε

Μήνυμα του Ιρανού υπουργού Άμυνας, στρατηγού Mohammad Reza Ashtiani

Ιρανός υπουργός Άμυνας

Ευθείες απειλές για άμεσα αντίποινα εναντίον oποιασδήποτε χώρας βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο το Ισραήλ, εξαπέλυσε το Ιράν, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει άμεσα επίθεση.

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, στρατηγός Mohammad Reza Ashtiani εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση σε κάθε χώρα που επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο ή το έδαφός της για να επιτεθεί στο Ιράν, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσουν μια «αποφασιστική απάντηση».

«Οποιαδήποτε χώρα ανοίγει τον εναέριο χώρο ή το έδαφος της στο Ισραήλ για να επιτεθεί στο Ιράν θα λάβει την αποφασιστική απάντησή μας», ανέφερε η κρατική ειδησεογραφία IRNA.

