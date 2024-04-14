Το Ιράν απειλεί τις χώρες που θα βοηθήσουν το Ισραήλ: Θα επιτεθούμε

Ευθείες απειλές για άμεσα αντίποινα εναντίον oποιασδήποτε χώρας βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο το Ισραήλ, εξαπέλυσε το Ιράν, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει άμεσα επίθεση.

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, στρατηγός Mohammad Reza Ashtiani εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση σε κάθε χώρα που επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο ή το έδαφός της για να επιτεθεί στο Ιράν, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσουν μια «αποφασιστική απάντηση».

«Οποιαδήποτε χώρα ανοίγει τον εναέριο χώρο ή το έδαφος της στο Ισραήλ για να επιτεθεί στο Ιράν θα λάβει την αποφασιστική απάντησή μας», ανέφερε η κρατική ειδησεογραφία IRNA.

Πηγή: skai.gr

