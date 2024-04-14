Σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ - Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Λιβάνου

Οι σειρήνες της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο Λίβανος ανακοίνωσε πριν από λίγο το κλείσιμο του εναέριου χώρου του και την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

«Ο εναέριος χώρος του Λιβάνου έχει κλείσει για όλα τα αεροσκάφη (..) ως προσωρινό μέτρο για προληπτικούς λόγους», ανέφερε ο υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Αλί Χαμία σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι το μέτρο θα ισχύσει από τη 01:00 έως τις 07:00 το πρωί της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

