Βίντεο από το Ιράν με τα drones και τους βαλλιστικούς πυραύλους που θα εκτόξευε στο Ισραήλ - Συγκλονιστικές εικόνες

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι και τα drones ήταν τοποθετημένα σε τούνελ

Βαλλιστικοί πύραυλοι

Βίντεο από τα δεκάδες drones και τους βαλλιστικούς πυραύλους που σχεδίαζε να εκτοξεύσει εναντίον του Ισραήλ μετέδωσε το μδίκτυο SNN.

Στο βίντεο, διακρίνονται σε τούνελ δεκάδες drones και βαλλιστικοί πύραυλοι σε κινητές συστοιχίες.

Δείτε το βίντεο: 

