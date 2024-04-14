Βίντεο από τα δεκάδες drones και τους βαλλιστικούς πυραύλους που σχεδίαζε να εκτοξεύσει εναντίον του Ισραήλ μετέδωσε το μδίκτυο SNN.

Στο βίντεο, διακρίνονται σε τούνελ δεκάδες drones και βαλλιστικοί πύραυλοι σε κινητές συστοιχίες.

Δείτε το βίντεο:

Iran shared video of the UAVs and missiles used in the attack it launched against Israel tonight. pic.twitter.com/O0mpQ2LE2e — Levent Kemal (@leventkemaI) April 13, 2024

Πηγή: skai.gr

