Οι μάχες στα σύνορα Ισραήλ- Λιβάνου συνεχίζονται με το Ιράν από την πλευρά του να αναμένει από μέρα σε μέρα τα αντίποινα από το Ισραήλ. Συναγερμοί για πυραύλους ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στις πόλεις Hila και Mi'ilya της δυτικής Γαλιλαίας ενώ οι προσωρινές δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) δήλωσαν την Παρασκευή ότι μια ισραηλινή στρατιωτική μπουλντόζα (IDF) έπεσε πάνω από φράγματα στη θέση 1-31 του ΟΗΕ κοντά στη Μπλε Γραμμή στο Labbouneh και τα άρματα μάχης των IDF κινήθηκαν κοντά στη θέση του ΟΗΕ. Τις τελευταίες ώρες, οι ενέργειες του Ισραήλ εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ έχει εξοργίσει τις ΗΠΑ, αλλά κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως τη Γαλλία, την Ιταλίας και την Ισπανία οι οποίες σε κοινή τους ανακοίνωση καταδίκασαν τις ενέργειες του Ισραήλ, λέγοντας ότι είναι αδικαιολόγητες και πρέπει να τερματιστούν αμέσως.

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 168 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα του προηγούμενου 24ώρου σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, την Παρασκευή καθώς οι πυραυλικές επιθέσεις είναι συνεχείς. Οι αρχές του Λιβάνου κατέγραψαν 57 αεροπορικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα περισσότερα εκ των οποίων κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, στα νότια προάστια της Βηρυτού και στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά).

Εν αναμονή των αντιποίνων

Την ίδια ώρα ωστόσο, πηγές ειδικευμένες στο ζήτημα ανέφεραν στο CNN ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι εξαιρετικά νευρική και έχει εμπλακεί σε επείγουσες διπλωματικές προσπάθειες με χώρες της Μέσης Ανατολής για να εκτιμήσει εάν μπορούν να μειώσουν την κλίμακα της απάντησης του Ισραήλ στην πυραυλική του επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα και –αν αυτό αποτύχει– να βοηθήσουν στην προστασία της Τεχεράνης.

Η ανησυχία του Ιράν πηγάζει από την αβεβαιότητα σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ μπορούν να πείσουν το Ισραήλ να μη χτυπήσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πετρελαίου και το γεγονός ότι η πιο σημαντική πολιτοφυλακή του στην περιοχή, η Χεζμπολάχ, έχει αποδυναμωθεί σημαντικά από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, ανέφεραν πηγές.

Προσπάθειες για αποκλιμάκωση

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους διαβουλεύονται με το Ισραήλ για το πώς σχεδιάζουν να απαντήσουν στην επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου και αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι δε θέλουν το Ισραήλ να στοχεύσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ή κοιτάσματα πετρελαίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την περασμένη Τετάρτη, στην πρώτη τους συνομιλία μετά από σχεδόν δύο μήνες, λέγοντάς του ότι τα αντίποινα του Ισραήλ πρέπει να είναι «αναλογικά».

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε την ελπίδα για μια διπλωματική λύση στον Λίβανο και την αποτροπή μιας ευρύτερης σύγκρουσης.

Αν και ο Μπλίνκεν αναφέρει ότι το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποιεί εκτεταμένα και θανατηφόρα πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, «έχει το δικαίωμα να αμυνθεί» ενάντια στην τρομοκρατική ομάδα, λέει ότι ανησυχεί για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης.

«Συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε εντατικά για να αποτρέψουμε ευρύτερες συγκρούσεις στην περιοχή», είπε στους δημοσιογράφους μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Ασίας στο Λάος.

«Όλοι έχουμε έντονο ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, την ασφάλεια και την ασφάλειά τους, τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο», είπε.

«Έτσι το Ισραήλ έχει σαφές και πολύ νόμιμο συμφέρον να το κάνει αυτό. Ο λαός του Λιβάνου θέλει το ίδιο πράγμα. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσουμε εκεί είναι μέσα από μια διπλωματική συνεννόηση, μια για την οποία εργαζόμαστε εδώ και αρκετό καιρό και στην οποία επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή» κατέληξε.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Κατάρ, εξέφρασαν επίσης ανησυχία στις ΗΠΑ για μια πιθανή επίθεση στις εγκαταστάσεις πετρελαίου του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει αρνητικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις για ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε Άραβας διπλωμάτης. CNN.

Ένα σημαντικό μέρος των φόβων είναι ότι η επιρροή των ΗΠΑ στο Ισραήλ φαίνεται να μειώνεται σταθερά τον τελευταίο χρόνο. Ομοίως, με τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, το Ισραήλ αγνοεί όλο και περισσότερο τις εκκλήσεις των ΗΠΑ για περισσότερη αυτοσυγκράτηση στον Λίβανο, όπου οι συνεχείς βομβαρδισμοί και η χερσαία επίθεση του Ισραήλ έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.400 ανθρώπους από τα τέλη του περασμένου μήνα.

Το Ισραήλ επίσης δε διαβουλεύτηκε με τις ΗΠΑ προτού πραγματοποιήσει τη μαζική επίθεση όπου εξερράγησαν χιλιάδες βομβητές με στόχο μέλη της Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα ή πριν από τη δολοφονία του αρχηγού της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό και την ανατροπή μιας λεπτής πρότασης κατάπαυσης του πυρός που είχε υποβληθεί από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία λιγότερο από 48 ώρες νωρίτερα.

Πάντως, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ δεν έχει ακόμη καταλήξει σε απόφαση για το πώς θα προχωρήσει σε αντίποινα κατά του Ιράν, δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN την Παρασκευή. Και ενώ το χάσμα μεταξύ των θέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ μειώνεται, μπορεί να μην παραμείνει έτσι, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, έχει προειδοποιήσει ωστόσο το Ιράν σχετικά με την απάντηση της χώρας του την Τετάρτη λέγοντας ότι τα αντίποινα θα είναι «ισχυρά, ακριβής και πάνω από όλα – θα προκαλέσουν έκπληξη. Δεν θα καταλάβουν τι συνέβη και πώς συνέβη».

Πηγή: skai.gr

