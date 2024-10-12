Ρωσία: Τρεις νεκροί σε επίθεση ενόπλων στην Ινγκουσετία

Φονική ενέδρα έστησαν ένοπλοι σε αυτοκίνητο αξιωματούχου στη ρωσική δημοκρατία της Ινγκουσετίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο την Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, με στόχο αυτοκίνητο που είχε παραχωρηθεί στον υποδιοικητή του Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Εξτρεμισμού στην Ινγκουσετία.

Σύμφωνα με το TASS, οι ένοπλοι διέφυγαν προς τη γειτονική δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης, τα κίνητρα της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.