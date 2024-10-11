Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ δεν κατέληξε σε απόφαση για το πώς θα απαντήσει στην πυραυλική επίθεση του Ιράν μετά από συζητήσεις για το θέμα, δήλωσε αξιωματούχος στο CNN την Παρασκευή.

Τα χάσματα μεταξύ των θέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ μειώνονταν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι τα αντίποινα του Ισραήλ για την πυραυλική επίθεση θα πρέπει να είναι «αναλογικά».

Μπλίνκεν: Προσπαθούμε για την αποφυγή ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν έντονα» για να αποτρέψουν μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι πόλεμοι του Ισραήλ με τους ιρανούς πληρεξούσιους θα μπορούσαν να κλιμακωθούν σε έναν περιφερειακό πόλεμο πλήρους κλίμακας.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά, μέσω της αποτροπής και της διπλωματίας για να μην συμβεί αυτό», είπε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Ο Μπλίνκεν είπε επίσης ότι είχε «πραγματική ανησυχία για την ανεπάρκεια της βοήθειας» που φτάνει στους ανθρώπους στη Γάζα, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ «εμπλέκονται άμεσα με το Ισραήλ για την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών αναγκών» στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Όσον αφορά τον Λίβανο ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε την ανάγκη για μια «διπλωματική λύση στον Λίβανο», εν μέσω ισραηλινής χερσαίας εισβολής στα νότια της χώρας και εντατικοποιημένων αεροπορικών επιδρομών καθώς πολεμά τη Χεζμπολάχ.

Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του για ένα ισχυρότερο λιβανικό κράτος που θα αναδυθεί από τη σύγκρουση.

Πηγή: skai.gr

