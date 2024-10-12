Λίβανος: Τουλάχιστον 60 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα την Παρασκευή

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 168 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα του προηγούμενου 24ώρου σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Οι αρχές του Λιβάνου κατέγραψαν 57 αεροπορικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα περισσότερα εκ των οποίων κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, στα νότια προάστια της Βηρυτού και στην κοιλάδα Μπεκάα (ανατολικά).

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, πριν από έναν χρόνο, σε ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 2.229 άνθρωποι και 10.380 είναι οι τραυματίες.

Λόγω των εχθροπραξιών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χεζμπολάχ, περίπου 187.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια σε άλλες περιοχές του Λιβάνου, ενώ άλλοι 430.000 εκτοπισμένοι πέρασαν τα σύνορα προς τη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.