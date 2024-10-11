Όλες οι επιλογές βρίσκονται «στο τραπέζι» για την επίθεση στο Ιράν στο Τελ Αβίβ, χωρίς όμως να λαμβάνονται οριστικές αποφάσεις. Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνεδρίασε το βράδυ της Πέμπτης για να συζητήσει μια πιθανή ισραηλινή απάντηση στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης στη χώρα την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, δεν ελήφθη καμία ουσιαστική απόφαση, καθώς ο συντονισμός για το θέμα μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ουάσιγκτον συνεχίζεται, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.



«Δεν ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις» από τους υπουργούς τόνισε ισραηλινή πηγή στους Times of Israel, προσθέτοντας ότι «υπάρχει επιθυμία από τους Ισραηλινούς να συντονιστούν με τους Αμερικανούς» σχετικά με την απάντηση στο Ιράν, και ότι οι στρατηγικές συζητήσεις συνεχίζονται μεταξύ των πλευρών.



Σε αντίθεση με τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης πριν από τη συνεδρίαση, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας δεν κλήθηκε να εξουσιοδοτήσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ να αποφασίσουν σχετικά με μια απάντηση, ανέφεραν οι ειδήσεις του Channel 12. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους υπουργούς να εγκρίνουν ένα τέτοιο μέτρο τηλεφωνικά, εάν είναι απαραίτητο.

Δεν έχει εγκριθεί ακόμα το ταξίδι του Γκάλαντ στις ΗΠΑ

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού είπε επίσης στους Times of Israel ότι το ταξίδι του Γιόαβ Γκάλαντ στις ΗΠΑ για να συζητήσει την απάντηση του Ισραήλ δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Ο Νετανιάχου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μπλόκαρε μια προγραμματισμένη επίσκεψη του Γκάλαντ στην Ουάσιγκτον την τελευταία στιγμή, απαιτώντας να μιλήσει πρώτα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το τι θέλει να κάνει το Ισραήλ εναντίον του Ιράν – μια επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Αλλά ειπώθηκε επίσης ότι η επίσκεψη πρέπει να γίνει αφότου το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει μια απάντηση στο Ιράν.



Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας δεν κατέληξε σε απόφαση για το πώς θα απαντήσει στην πυραυλική επίθεση του Ιράν μετά από συζητήσεις για το θέμα, δήλωσε και αξιωματούχος στο CNN την Παρασκευή. Επισήμανε πάντως ότι το χάσμα απόψεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ για το θέμα μειώνεται.



Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρο Ιωαννίδη, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας δεν πήρε την Πέμπτη τελικές αποφάσεις σχετικά με τα αντίποινα στο Ιράν γιατί καταγράφονται διαφωνίες, κυρίως ως προς τον χρόνο εκδήλωσης της επίθεσης. Υπάρχουν μάλιστα εισηγήσεις η επίθεση να αναβληθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διατηρηθεί το στοιχείο του αιφνιδιασμού.



Εν μέσω των συντονιστικών προσπαθειών και των διαφωνιών, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται γενικά στην «ίδια σελίδα» όσον αφορά τις στρατηγικές προκλήσεις στη Μέση Ανατολή μετά το τηλεφώνημα του Νετανιάχου και του Μπάιντεν, δήλωσε στους Times of Israel μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει το θέμα. Το τηλεφώνημα ήταν το αποκορύφωμα των συζητήσεων μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων που είναι σε εξέλιξη μετά την επίθεση της 1ης Οκτωβρίου, είπε η πηγή.

Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε «θετική» τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν εδώ και καιρό απογοητευμένος με τον χειρισμό του πολέμου στη Γάζα από τον Νετανιάχου και πιο πρόσφατα με τις μάχες στον Λίβανο, εκφράζοντας τον εκνευρισμό του σχετικά με την έλλειψη σαφώς καθορισμένης στρατηγικής για το πώς να τελειώσουν οι συγκρούσεις. Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι τα αντίποινα του Ισραήλ για την πυραυλική επίθεση θα πρέπει να είναι «αναλογικά», με τις ΗΠΑ να ασκούν πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.



Όσον αφορά το Ιράν, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται το σάιτ Axios σχολίασε ότι οι σύμμαχοι «κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση» μετά την επικοινωνία, αν και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το πρακτορείο είπε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα σχέδια του Ισραήλ είναι «πολύ επιθετικά».

Η Ουάσινγκτον προσπαθεί να μετριάσει τα αντίποινα του Ισραήλ

Η περιοχή περιμένει με ανησυχία τα ισραηλινά αντίποινα για μια μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν την 1η Οκτωβρίου, με την Ουάσιγκτον να προσπαθεί να συντονίσει και να μετριάσει την αντίδραση του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ έχει δεσμευτεί για σημαντικά αντίποινα, αλλά ο Μπάιντεν - ο οποίος έδωσε εντολή στις αμερικανικές δυνάμεις να βοηθήσουν στην αποτροπή της ιρανικής επίθεσης - εξέφρασε την αντίθεσή του στο να στοχοποιηθούν οι πυρηνικές ή οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν.



Μεταξύ των προκλήσεων στο ενδεχόμενο μιας σκληρής απάντησης είναι πιθανά πλήγματα που θα υποστούν άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη απείλησε τα υποστηριζόμενα από τη Δύση αραβικά κράτη ότι θα τούς επιτεθεί αν επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος τους για ισραηλινή στρατιωτική εναντίον της ανέφερε την Πέμπτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη Άραβες αξιωματούχους.



Οι χώρες, οι οποίες φιλοξενούν όλες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχουν ενημερώσει την Ουάσιγκτον ότι δεν θα επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος ή οι εγκαταστάσεις τους στην επικράτειά τους για στρατιωτική δράση του Ισραήλ ή της Αμερικής κατά του Ιράν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αξιωματούχοι άμυνας των ΗΠΑ που επικαλείται η Εφημερίδα επιβεβαίωσαν ότι ορισμένα κράτη ζήτησαν ανεπίσημα να μην χρησιμοποιήσει το Ισραήλ τον εναέριο χώρο τους για επίθεση και να μην χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις που φιλοξενούν για τέτοιες ενέργειες.



Το Ισραήλ έχει ορκιστεί ότι θα ανταποδώσει, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ να προαναγγέλλει την Τετάρτη πως η επίθεση θα είναι «θανατηφόρα, ακριβής και αιφνιδιαστική».



