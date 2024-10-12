Αμερικανός στρατιώτης καταδικάστηκε για απόπειρα συνεργασίας με τo Ισλαμικό Κράτος

Ένας 24χρονος αμερικανός στρατιώτης ο οποίος ομολόγησε ότι προσπάθησε να βοηθήσει την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καταδικάστηκε χθες Παρασκευή σε 14ετή κάθειρξη.

Στην προσπάθειά του αυτή, είχε μεταφέρει πληροφορίες σε πράκτορες του FBI που τον προσέγγισαν ως δήθεν μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Ο Κόουλ Μπρίτζες, ο οποίος κατατάχθηκε στον αμερικανικό στρατό το 2019, ομολόγησε τον Ιούνιο του 2023 την ενοχή του στις κατηγορίες περί απόπειρας παροχής υλικής βοήθειας σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση και απόπειρας δολοφονίας μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως αναφέρει η δικογραφία, τον Οκτώβριο του 2020 ο Μπρίτζες προσεγγίστηκε από μυστικό πράκτορα του FBI, τον οποίο παρότρυνε να εξαπολύσει επιθέσεις στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, έδωσε συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερα θύματα εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Κόουλ Μπρίτζες είχε στείλει επίσης δύο βίντεο που έδειχναν τον ίδιο, στο πρώτο να στέκεται δίπλα σε σημαία της τζιχαντιστικής οργάνωσης και στο δεύτερο να απευθύνει κάλεσμα για ενέδρα σε αμερικανούς στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

