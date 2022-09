Το επίσημο μονόγραμμα του βασιλιά Καρόλου παρουσίασε το Μπάκιγχαμ-Δείτε την εικόνα

Το επίσημο μονόγραμμα του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας -- που θα εμφανίζεται μεταξύ άλλων σε κυβερνητικά κτίρια και στα παραδοσιακά κόκκινα γραμματοκιβώτια -- παρουσίασαν χθες Δευτέρα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Το μονόγραμμα, το οποίο επέλεξε ο νέος μονάρχης από μια σειρά σχεδίων που ετοίμασε το College of Arms, είναι μια σύνθεση των γραμμάτων C και R που αντιπροσωπεύουν το όνομα του Καρόλου (Charles, στην αγγλική γλώσσα) και τον τίτλο Βασιλιάς (Rex, στα λατινικά) κάτω από την απεικόνιση του στέμματος.

