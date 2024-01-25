Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς αναμένεται να έχει προσεχώς διαβουλεύσεις με αξιωματούχους του Ισραήλ, της Αιγύπτου και του Κατάρ, στο πλαίσιο των προσπαθειών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή.

Η αμερικανική εφημερίδα Washington Post, η οποία μετέδωσε πρώτη την πληροφορία για το επικείμενο ταξίδι του Μπερνς στην Ευρώπη, αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει προτείνει κατάπαυση του πυρός για διάστημα δύο μηνών προκειμένου να απελευθερωθούν σταδιακά όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Μπερνς αναμένεται να έχει επαφές με τον πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ του Κατάρ, τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, καθώς επίσης με τους επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ, Νταβίντ Μπαρνέα, και της Αιγύπτου, Αμπάς Κάμελ.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους που συνόδευαν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο Air Force One ότι ο επικεφαλής της CIA συνέβαλε στην επίτευξη της προηγούμενης συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων και «προσπαθεί να μας βοηθήσει στην επιδίωξη μιας νέας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.