Ο Πούτιν και ο Σι θα συναντηθούν στο Πεκίνο τον Οκτώβριο Κόσμος 12:52, 19.09.2023

«Τον Οκτώβριο, ανυπομονούμε για λεπτομερείς διμερείς συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο», δήλωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας