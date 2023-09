Πάνω από χίλιοι αστυνομικοί στο Λονδίνο σε διαθεσιμότητα λόγω παραπτωμάτων Κόσμος 12:33, 19.09.2023 linkedin

Από τα 34.000 στελέχη της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τα 201 είναι σε διαθεσιμότητα και 860 εκτελούν μόνο περιορισμένα καθήκοντα - Περίπου 275 εξ αυτών αναμένουν εξέταση κατηγοριών για σοβαρά παραπτώματα, με μεγάλο ποσοστό να αφορά καταγγελλόμενη βία κατά ενήλικων και ανήλικων γυναικών