Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι να συνεργαστούν για τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα πως οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρέπει να συνεργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι το Κρεμλίνο επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με το Κίεβο για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα πως ελπίζει σε μια «δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι δύο χώρες διαπραγματεύονται την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών σε στρατηγικής σημασίας ορυκτά της Ουκρανίας ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια της Ουάσινγκτον στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης με στόχο την ειρήνευση στην Ουκρανία και είχε επικοινωνήσει τόσο με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αμερικανοί και ρώσοι αξιωματούχοι είχαν διαβουλεύσεις στη Σαουδική Αραβία, χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της ουκρανικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

