Ο Τζιτζικώστας διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

Ο Επίτροπος κ. Τζιτζικώστας διοργάνωσε χθες συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, τον οποίο δρομολόγησε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στις 30 Ιανουαρίου 2025.

Στη συζήτηση συμμετείχαν βασικοί ηγέτες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, κοινωνικοί εταίροι και ενδιαφερόμενα μέρη, εστιάζοντας στο πώς θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μετάβαση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και της αλυσίδας αξίας στην καθαρή και έξυπνη κινητικότητα, προωθώντας παράλληλα τη συνεργασία και διαμορφώνοντας το μέλλον του τομέα.

Ο Επίτροπος κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους της Συμμαχίας των Περιφερειών με Αυτοκινητοβιομηχανίες, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Οι συζητήσεις αυτές αποτελούν μέρος της συνεργατικής, χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας που ξεκίνησε στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου, ώστε να κατανοηθούν και να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας. Οι απαντήσεις στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης και οι συζητήσεις της ομάδας εργασίας, θα τροφοδοτήσουν το σχέδιο βιομηχανικής δράσης της ΕΕ για την αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο θα παρουσιάσει ο Επίτροπος κ. Τζιτζικώστας στις 5 Μαρτίου.

Νίκος Ανδρίτσος

