Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με την πλευρά του Γκαστόν Μπενεντέτι της Εστουδιάντες, σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Αγκουστίν Ζαμπαλέτα.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ φέρεται να έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από Βραζιλία και Ευρώπη και να βρίσκεται σε σκέψεις για το νέο βήμα που θα κάνει στην καριέρα του αυτό το καλοκαίρι.

«Η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει δεχθεί τηλεφωνήματα, τόσο από την Ορλάντο, όσο και από τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για επίσημες επαφές ή διαπραγματεύσεις, αλλά για επικοινωνία βολιδοσκόπησης προθέσεων…» τονίζεται από τον Ζαμπαλέτα.

Ο Μπενεντέτι χαρακτηρίζεται ως ένας επιθετικογενής αριστερός μπακ, με πολύ καλές επιδόσεις και στα αμυντικά του καθήκοντα. Και αυτό που τονίζεται στη Λατινική Αμερική, είναι πως βάσει των απαιτήσεων της Εστουδιάντες, μπορεί ν’ αποτελέσει μια εξαιρετικά «value for money» μεταγραφή.

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