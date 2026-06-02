Η Google θέλει να «σταματήσει τα κακά έντομα με καλά έντομα», και αυτή τη φορά δεν μιλά για προγραμματιστικά σφάλματα. Ο τεχνολογικός κολοσσός έχει ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση άδεια να απελευθερώσει έως και 32 εκατομμύρια στειρωμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα.

Μέσω του επιτυχημένου προγράμματος "Debug", η Google αξιοποιεί την τεχνολογική της τεχνογνωσία για να εκτρέψει στρατιές στείρων αρσενικών κουνουπιών με στόχο τη μείωση των πληθυσμών εντόμων που μεταδίδουν ασθένειες. Τα κουνούπια, το πιο θανατηφόρο ζώο στον κόσμο, ευθύνονται κάθε χρόνο για περισσότερους θανάτους από οποιοδήποτε άλλο πλάσμα, καθώς μεταδίδουν επικίνδυνες ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο Ζίκα, ο τσικουνγκούνια και η ελονοσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Ομοσπονδιακό Μητρώο των ΗΠΑ, η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) εξετάζει το αίτημα της Google να απελευθερώνει έως και 16 εκατομμύρια κουνούπια ετησίως σε Φλόριντα και Καλιφόρνια για διάστημα δύο ετών. Η EPA θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει την πειραματική άδεια χρήσης μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία λήγει στις 5 Ιουνίου.

Τα αρσενικά κουνούπια δεν τσιμπούν ούτε μεταδίδουν ασθένειες. Μία από τις βασικές μεθόδους που δοκιμάζει η Google περιλαμβάνει την εκτροφή αρσενικών κουνουπιών με ένα φυσικά βακτήριο, το Wolbachia, το οποίο τα καθιστά ανίκανα να αποκτήσουν απογόνους με άγρια θηλυκά κουνούπια. Όταν ένα μολυσμένο αρσενικό ζευγαρώνει με ένα άγριο θηλυκό, τα αυγά που παράγονται δεν εκκολάπτονται. Όπως εξηγεί η Google σε σχετική ανάρτησή της: «ο πληθυσμός μειώνεται με κάθε νέα γενιά».

Αν και μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστο μια εταιρεία τεχνολογίας να ασχολείται με εργαστήρια και εκτροφή κουνουπιών με βακτήρια, η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet, έχει μακρά εμπλοκή σε επιστημονικές πρωτοβουλίες. Η Verily Health, εταιρεία υγείας και τεχνητής νοημοσύνης που ξεκίνησε ως "moonshot" έργο στο Google X, υπήρξε βασικός μοχλός του προγράμματος Debug επί σειρά ετών. Η Verily, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν θυγατρική της Alphabet, αξιοποιεί την τεχνολογία και την επιστήμη δεδομένων για την αντιμετώπιση ασθενειών και άλλων παγκόσμιων προβλημάτων υγείας. Τον Δεκέμβριο του 2024, η Google εξαγόρασε πλήρως το Debug, αποσπώντας το από το χαρτοφυλάκιο της Verily.

Σε ανάρτηση του 2016, το "πρόγραμμα Debug" ανέφερε ότι ξεκίνησε να διερευνά τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση των θανατηφόρων κουνουπιών περίπου μία δεκαετία νωρίτερα.

Η Google υποστηρίζει ότι άλλες μέθοδοι καταπολέμησης των κουνουπιών δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα: οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα μπορεί να είναι τοξικοί και να χάνουν την αποτελεσματικότητά τους με τον χρόνο, ενώ είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν όλες οι εστίες στάσιμου νερού όπου αναπαράγονται τα κουνούπια.

Η προσέγγιση της Google δεν είναι πρωτοποριακή. Βασίζεται σε μια επιστημονική μέθοδο γνωστή ως «τεχνική των στείρων εντόμων» (Sterile Insect Technique), η οποία χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την αντιμετώπιση διαφόρων επιβλαβών εντόμων. Ο Έρικ Καραγκάτα, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και ειδικός στις αλληλεπιδράσεις κουνουπιών και μικροβίων, δήλωσε στην USA Today ότι η χρήση του βακτηρίου Wolbachia για τη στείρωση κουνουπιών εφαρμόζεται εδώ και περίπου 15 χρόνια.

Προς το παρόν, η Google επικεντρώνει τις προσπάθειές της στο είδος Aedes aegypti, το οποίο ευθύνεται για τη μετάδοση των περισσότερων κρουσμάτων δάγκειου πυρετού, Ζίκα, κίτρινου πυρετού και τσικουνγκούνια. Οι μηχανικοί και οι επιστήμονες του προγράμματος χρησιμοποιούν αναλύσεις δεδομένων και αισθητήρες για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων εκτροφής αυτών των ευαίσθητων εντόμων. Μέρος της πρόκλησης είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής όρασης για τον ακριβή διαχωρισμό αρσενικών και θηλυκών κουνουπιών και η απελευθέρωση των αρσενικών «στο σωστό μέρος και στον σωστό αριθμό».

Το πρόγραμμα Debug έχει ήδη σημειώσει πρόοδο στη Σιγκαπούρη, τον πρώτο διεθνή κόμβο έρευνας και ανάπτυξής του. Σύμφωνα με ανάρτηση της 11ης Μαΐου, που επικαλείται την Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της χώρας, η απελευθέρωση εκατομμυρίων αρσενικών κουνουπιών με Wolbachia οδήγησε σε μείωση κατά 80%-90% του πληθυσμού του Aedes aegypti και σε πτώση άνω του 70% των κρουσμάτων δάγκειου πυρετού έπειτα από 6 έως 12 μήνες εφαρμογής. Τον Μάιο, η Google ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει τις εγκαταστάσεις του προγράμματος στη Σιγκαπούρη.

«Όταν ξεκινήσαμε το Debug στη Σιγκαπούρη, στόχος μας ήταν να προωθήσουμε την παραγωγή και την απελευθέρωση κουνουπιών μέσω της τεχνολογίας και να επεκτείνουμε το πρόγραμμα σε περισσότερες κοινότητες της Ασίας, όπου καταγράφεται το 70% του παγκόσμιου φορτίου του δάγκειου πυρετού», δήλωσε ο επικεφαλής του προγράμματος, Λάινους Άπσον. «Η επιτυχία μας στη Σιγκαπούρη μάς δίνει την αυτοπεποίθηση να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο».