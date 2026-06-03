Του Χρυσόστομου Τσούφη

Χωρίς καμιά κίνηση, αίτηση, υποβολή δικαιολογητικών από τους δικαιούχους θα καταβληθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση των 150€ ανά εξαρτώμενο τέκνο στα νοικοκυριά με παιδιά.

Αυτό ορίζεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου.



Δύο παιδιά σημαίνουν 300€ και 3 παιδιά 450€ κ.ο.κ χωρίς να υπάρχει ταβάνι στο ύψος του επιδόματος.



Το επίδομα – που αποτελεί εισοδηματική ενίσχυση και στο πλαίσιο της στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κι όχι μόνο ακρίβεια – θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 30 Ιουνίου εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

-Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

-Έχουν γνωστοποιήσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία των περσινών φορολογικών δηλώσεων όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη του Μάϊου, που ήταν η Παρασκευή 29.

-Πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια

-Έως 40.000€ για οικογένεια με ένα παιδί

-Έως 39.000€ για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί

-+5.000€/τέκνο από το δεύτερο παιδί



Αν όμως κάποιοι έχουν προχωρήσει σε αλλαγή στοιχείων στο μητρώο της ΑΑΔΕ έως και τις 31 Ιουλίου επειδή πρόσθεσαν εξαρτώμενο τέκνο, τότε ο νόμος προβλέπει δίμηνη καθυστέρηση έως τις 31 Αυγούστου για την καταβολή των χρημάτων καθώς θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι νέοι παράγοντες.

Κοινή φορολογική δήλωση

Στις περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης (είτε έγγαμων μερών είτε μερών συμφώνου συμβίωσης), ΌΛΟ το ποσό καταβάλλεται στον σύζυγο που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024.

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις

Στις χωριστές φορολογικές δηλώσεις η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται ΚΑΤΆ ΤΟ ΉΜΙΣΥ σε κάθε γονέα.



Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα το ποσό καταβάλλεται ολόκληρο σε αυτόν που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Αν και οι 2 γονείς τα δηλώνουν εξαρτώμενα τότε μοιράζονται το ποσό.

Προσθήκη τέκνου

Εάν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο 2 γονέων, τότε μοιράζονται στο ποσό. Ειδάλλως καταβάλλεται ολόκληρο στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.



Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών το επίδομα θα λάβουν περί τις 975.000 νοικοκυριά , λίγο πάνω δηλαδή από το 80% των νοικοκυριών με παιδιά στη χώρα. Το κόστος του μέτρου ξεπερνά κατά τι τα 240εκατ€



Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση αλλά και γενικά στο Δημόσιο.

Δεν υπόκειται σε τέλη ή κρατήσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή άλλων παροχών προνοιακού ή κοινωνικού χαρακτήρα.

Πηγή: skai.gr

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