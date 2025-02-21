Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Η δήμαρχος αποπέμπει την αρχηγό της πυροσβεστικής

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες ανακοίνωσε σήμερα ότι απέπεμψε την επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, την οποία κατηγορεί ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου στις οποίες τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τεράστιες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ καταστράφηκαν.

"Ξέρουμε ότι 1.000 πυροσβέστες που θα μπορούσαν να ήταν εκεί το πρωί όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές, στάλθηκαν στο σπίτι τους, και αυτό υπό την ευθύνη της αρχηγού Κριστίν Κράουλι", δήλωσε η Κάρεν Μπας.

Η Δημοκρατική δήμαρχος του Λος Άντζελες προσάπτει επίσης στην Κράουλι ότι αρνήθηκε να διενεργήσει μια εκ των υστέρων ανάλυση της καταστροφής. "Αυτό απαιτεί την απομάκρυνσή της", δήλωσε η Μπας, η οποία έχει άμεση εξουσία στους πυροσβέστες της πόλης. "Ο ηρωισμός των πυροσβεστών μας - κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς Palisades και κάθε μέρα - είναι αναμφισβήτητος. Μια νέα ηγεσία στην πυροσβεστική υπηρεσία είναι αυτό που χρειάζεται η πόλη μας", τόνισε.

Η αντίδραση των αρχών απέναντι στις πυρκαγιές είχε προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση στην Καλιφόρνια, κυρίως για την έλλειψη διαθέσιμου νερού για την κατάσβεση. Η ίδια η Κάρεν Μπας επικρίθηκε για τις ενέργειές της σε σχέση με αυτήν την καταστροφή, η οποία ξεκίνησε όταν η ίδια απουσίαζε στο εξωτερικό.

Οι πυρκαγιές των Palisades και Eaton, στην κομητεία του Λος Άντζελες, στη Νότια Καλιφόρνια, ήταν οι πιο καταστροφικές στην ιστορία της πόλης. Κατέκαψαν έκταση άνω των 150 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περισσότερα από 10.000 σπίτια, προκαλώντας ζημιές των οποίων το κόστος εκτιμάται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

