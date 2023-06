Εντείνονται οι έρευνες για τη διάσωση των πέντε επιβατών του Titan στον Ατλαντικό - Βίντεο με το ρομπότ της γαλλικής βοήθειας

Στη δημοσιότητα έδωσε η αμερικανική ακτοφυλακή την πρώτη φωτογραφία από τις εντατικές έρευνες αναζήτησης του υποβρυχίου Titan που χάθηκε στον Ατλαντικό με πέντε επιβάτες. Στη φωτογραφία διακρίνεται το σκάφος διάσωσης Deep Energy - μια από τις τελευταίες ελπίδες για τη διάσωση των πέντε επιβατών. Τα αποθέματα οξυγόνου στο Titan φαίνεται ότι έχουν πλέον μειωθεί σε μόλις 24 ώρες, με τις ομάδες των διασωστών να αποδύονται σε «αγώνα δρόμου» για τη διάσωση των πέντε.

To Deep Energy μεταφέρει δύο τηλεχειριζόμενα οχήματα (ROV), τα οποία μπορούν να καταδυθούν σε βάθος 3.000 μέτρων. Το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρων.

Παράλληλα, το αμερικανικό λιμενικό ανακοίνωσε ότι στην περιοχή των ερευνών έφθασαν τρία σκάφη το πρωί της Τετάρτης, το The John Cabot, το Skandi Vinland και το Atlantic Merlin. Το λιμενικό θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 8 το βράδυ (ώρα Ελλάδας).

Η περιοχή των ερευνών - πηγή CNN

Το πλοίο Atalante που απεστάλη από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θαλασσίων Ερευνών για να ενισχύσει τις έρευνες, φέρει ένα επανδρωμένο υποβρύχιο που ονομάζεται Nautile και ένα τηλεχειριζόμενο ρομπότ, γνωστό με το όνομα Victor 6000.

Το Nautile μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 6.000 μέτρων με τριμελές πλήρωμα και είναι ένα από τα ελάχιστα επανδρωμένα υποβρύχια βαθιάς θάλασσας. Διαθέτει τρία ευρυγώνια παράθυρα θέασης και προβολείς LED που παρέχουν άμεση θέα του βυθού. Μια κατάδυση του συγκεκριμένου υποβρυχίου, μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ ώρες, εκ των οποίων οι έξι μπορούν να δαπανηθούν για εργασία στον πυθμένα της θάλασσας.

Three vessels arrived on-scene Wednesday morning, the The John Cabot has side scanning sonar capabilities and is conducting search patterns alongside the Skandi Vinland and the Atlantic Merlin. #Titanic

Το ρομπότ Vector 6000, το οποίο θα πρέπει να κατέβει περίπου σε βάθος 4.000 μέτρων, προσπαθώντας να αξιοποιήσει τον ενσωματωμένο εξοπλισμό παρακολούθησης που διαθέτει, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε βάθος έως και 6 χιλιομέτρων. Το ρομπότ συνδέεται με το Atalante μέσω ηλεκτρομηχανικού καλωδίου μήκους 8.000 μέτρων. Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από όλον τον άλλον εξοπλισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου, στον βόρειο Ατλαντικό.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Atlante αναμένεται να βρίσκεται στο σημείο μέχρι τις 8 μ.μ. ώρα Παρισιού (9 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η Le Figaro.

Την ίδια στιγμή, ο Αυστραλός εμπειρογνώμονας έρευνας και διάσωσης υποβρυχίων Φρανκ Όουεν, δήλωσε στο BBC ότι «η πεποίθησή του (ότι μπορεί να βρουν το υποβρύχιο) ανέβηκε κατακόρυφα» όταν άκουσε ότι πλωτοί ανιχνευτές ήχου «έπιασαν» θορύβους-χτύπους μέσα από την θάλασσα.

«Υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό», εξηγεί. «Πρώτον, στο σκάφος βρίσκεται ένας συνταξιούχος δύτης του γαλλικού ναυτικού (o 73χρονος Γάλλος εξερευνητής, Πολ Ανρί Ναρζολέ, διευθυντής υποβρύχιων ερευνών στην εταιρεία που έχει τα δικαιώματα για το ναυάγιο του Τιτανικού). Αυτός λογικά θα ξέρει το πρωτόκολλο για να προσπαθήσει να ειδοποιήσει τις δυνάμεις αναζήτησης… για τα χτυπήματα κάθε μισή ώρα».

Here is what Victor 6000, the robot being sent by France to rescue the #Titanic sub, looks like: weighs 4 tons, controlled by a thin cable made of microfiber and copper.



There is no way this can lift the 20-ton #Titan sub up from the ocean floor on its own.#OceansGate pic.twitter.com/NYXQcJctSz