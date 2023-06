NY Times: Φέρνουν στο φως επιστολή ειδικών που προειδοποιούσαν για τους κινδύνους των αποστολών του Titan

Πολλές ήταν οι προειδοποιήσεις που είχε δεχτεί η OceanGate σχετικά με την ασφάλεια των αποστολών με το υποβρύχιο Titan, που ακόμα τότε προετοίμαζε και σχεδίαζε η εταιρεία, και για τα δυνητικά καταστροφικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν για τους επιβάτες του.

Την Τρίτη, οι New York Times δημοσίευσαν μια επιστολή που γράφτηκε το 2018 από ειδικούς της βιομηχανίας στον τομέα των υποβρυχίων σκαφών, προειδοποιώντας τον Στόκτον Ρας, ιδιοκτήτη της OceanGate για πιθανά «καταστροφικά» προβλήματα και κάνοντας λόγο για «πειραματική προσέγγιση» της εταιρείας.

