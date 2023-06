Εντείνονται οι έρευνες για την "ενδόρρηξη" στο Titan μετά την ανάσυρση των συντριμμιών

Ερευνες για τα αίτια που οδήγησαν στην ενδόρρηξη του Titan και τον ακαριαίο θάνατο των 5 επιβατών του μοιραίου υποβρυχίου έχουν ξεκινήσει ΗΠΑ και Καναδάς, ενώ αντικείμενα που πιστεύεται ότι είναι «ανθρώπινα λείψανα» περισυνελέγησαν από τα σύντριμμά του βαθυσκάφους, το οποίο ανασύρθηκε από τον βυθό του Ατλαντικού χθες.

Presumed human remains and debris from the Titan submersible, crushed to pieces in an undersea implosion that killed all five people aboard, were recovered from the ocean bottom and brought ashore to Canada, the US Coast Guard said https://t.co/zh28xdVnOU pic.twitter.com/vaNj9TpKWU